TP HCM dừng làm nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bằng ngân sách

Dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm được chuyển từ đầu tư công sang hình thức BT, thanh toán bằng quỹ đất, với tổng vốn dự kiến tăng lên gần 7.000 tỷ đồng.

Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án được HĐND TP HCM thông qua sáng 18/4, sau bốn năm dừng triển khai do đại dịch. Sau khi chuyển đổi hình thức đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Tập đoàn Sun Group) dự kiến là nhà đầu tư.

Công trình dự kiến đổi tên thành Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, tổng vốn khoảng 6.800 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 58.000 m2. Thành phố dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư quỹ đất khoảng 1,56 ha tại Thủ Thiêm.

Khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn, đối diện trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Phó chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân, việc tạm dừng dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch nhằm chuyển đổi phương thức đầu tư. Công trình sẽ được triển khai trong tổng thể Trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa mới tại Thủ Thiêm theo mô hình đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, thanh toán bằng đất.

Dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được thông qua chủ trương đầu tư năm 2018 với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2022. Sau đó, thành phố đề xuất tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng và kéo dài thời gian đến 2024. Năm 2022, dự án tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đầu năm 2025, TP HCM xin ý kiến Bộ Xây dựng về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đề xuất điều chỉnh quy mô khu đất 24.000 m2, xây nhà hát khoảng 1.700 chỗ, tại khu vực đầu cầu Ba Son, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Trước đó, phương án kiến trúc công trình đã được thi tuyển và công bố kết quả. Thành phố đã giải ngân gần 3,9 tỷ đồng cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 Khu đô thị mới Thủ Thiêm phê duyệt hồi tháng 3, vị trí nhà hát được điều chỉnh về khu vực gần trung tâm chính trị - hành chính. Khu đất dự kiến xây dựng trước đây chuyển thành công viên, quảng trường và công trình do nhà đầu tư tài trợ.

Việc chuyển từ đầu tư công sang hình thức BT được đánh giá phù hợp trong bối cảnh ngân sách cần ưu tiên cho các dự án cấp bách, đồng thời kỳ vọng thúc đẩy việc xây dựng một công trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn mà TP HCM đã ấp ủ nhiều năm.

Lê Tuyết