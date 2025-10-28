TP HCM đề xuất phương án thu lệ phí cấp sổ hồng theo 3 khu vực

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đề xuất tạm thu lệ phí cấp sổ hồng theo ba khu vực trong thời gian chờ nghị quyết mới.

Trong đề xuất gửi UBND TP HCM mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các nhà đất thuộc TP HCM cũ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) sẽ do Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp thu, nộp vào ngân sách. Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM sẽ hướng dẫn các phường, xã chuyển chứng từ thu lệ phí qua hệ thống điện tử để đảm bảo nhanh gọn, tránh thất lạc.

Còn với nhà đất nằm trong phần địa giới hành chính trước đây thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, UBND phường, xã ở các khu vực này sẽ là nơi thu và quản lý lệ phí. Nguồn thu sau đó sẽ được tổng hợp và nộp ngân sách theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Phương án trên sẽ tạm thời áp dụng đến khi thành phố thông qua nghị quyết mới về mức thu và cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp sổ hồng.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay TP HCM đang áp dụng quy định thu lệ phí cấp sổ hồng theo từng khu vực hành chính trước khi sắp xếp.

Cụ thể, tại khu vực thuộc TP HCM (trước sắp xếp), việc thu lệ phí do Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Trong khi đó, tại các khu vực từng thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, nghị quyết của hai tỉnh không quy định rõ đơn vị thu mà giao UBND tỉnh tổ chức việc thu, nộp và quản lý nguồn tiền này.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 411, mức thu lệ phí với các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) là 0 đồng cho 5 loại lệ phí, trong đó có lệ phí cấp sổ hồng.

Từ thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho rằng để việc thu lệ phí cấp sổ hồng được thực hiện thống nhất và không làm gián đoạn quá trình giải quyết hồ sơ cho người dân, phương án thu tạm thời như đề xuất trên là cần thiết.

Trước đó, Sở này đã gửi công văn đề nghị Sở Tư pháp trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết mới về mức thu lệ phí cấp sổ hồng, dự kiến thông qua vào quý II/2026. Nghị quyết mới sẽ thay thế các quy định cũ, đồng thời quy định rõ đơn vị nào được thu lệ phí.

Hiện nay, lệ phí cấp sổ hồng tại TP HCM vẫn được áp dụng theo ba khu vực: khu vực TP HCM (trước sắp xếp) do Sở Nông nghiệp và Môi trường thu; còn hai khu vực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì UBND tỉnh là cơ quan tổ chức thu và quản lý nguồn tiền này.

Phương Uyên