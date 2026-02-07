TP HCM có thêm 28 khu đất được thí điểm làm dự án nhà ở

TP HCM vừa thông qua danh mục 28 trong tổng số 30 khu đất dự kiến triển khai các dự án thí điểm, với tổng diện tích hơn 750.600 m2.

Theo nghị quyết, các khu đất được chấp thuận phân bố tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và phía Đông. Cụ thể, tại phường Phú Thuận có bốn dự án gồm chung cư thương mại Tân Phong, khu chung cư phức hợp New Sun, khu chung cư cao tầng Phú Mỹ và dự án Lux Star.

Tại phường Hiệp Bình cũng có bốn dự án được đưa vào danh mục, gồm khu nhà ở phức hợp cao tầng Thủ Đức, khu dân cư Opal Riverview, khu chung cư cao tầng đường 27 và dự án Cienco 60 Compex. Phường Tân Thuận có 3 khu đất gồm khu phức hợp Thanh Yến; khu phức hợp Thiên Hà và dự án khu phức hợp nhà ở thương mại, dịch vụ Tân Thuận Đông.

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở khu vực phía Tây, thành phố chấp thuận khu hỗn hợp chung cư cao tầng thương mại, dịch vụ Tân Kiên (xã Tân Nhựt), khu dân cư Hoàng Long (xã Bà Điểm) và khu nhà ở Yến Phương (xã Xuân Thới Sơn).

Phường Thủ Đức có dự án nhà ở tại khu đất hơn 29.000 m2, trong khi phường Phước Long có dự án Opal City, khu thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ tại phường Cát Lái và khu nhà ở Làng Tôi (phường An Khánh). Các phường còn lại gồm Cát Lái, Phú Thạnh, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, An Lạc, Linh Xuân và Tân Hưng, mỗi phường một khu đất.

Thành phố yêu cầu việc tổ chức triển khai các dự án thí điểm theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả, khả thi và đúng tiến độ, nhất là tại những phường, xã đăng ký nhiều dự án.

Với việc thông qua thêm 28 khu đất trong đợt này, TP HCM hiện đã có 182 khu được đưa vào danh mục thực hiện các dự án thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2, bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường. Thời gian tới, thành phố đang tiếp tục rà soát các khu đất đủ điều kiện để bổ sung vào danh mục thí điểm, qua đó tạo thêm cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở thương mại, góp phần tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất và tăng nguồn cung cho thị trường.

Theo Nghị quyết 71 của Quốc hội cho phép đầu tư nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên các khu đất nhà đầu tư đang có quyền sử dụng, đồng thời mở rộng phạm vi chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đối với nhiều loại đất nếu phù hợp quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Phương Uyên