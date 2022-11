'TP HCM có mật độ dân số cao nhưng tốc độ già hóa lại chậm'

10h15 Tiến sĩ Trịnh Thu Nga: 'Già hóa dân số gây tác động mạnh mẽ đến xã hội'

Trước câu hỏi về xu hướng chuyển đổi nhân khẩu học theo hướng giá hóa dân số nhanh có tác động như thế nào đến kinh tế - xã hội ở Việt Nam, TS Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh, chỉ trong vòng 26 năm (2011-2036). Tình trạng này gây tác động mạnh mẽ và tạo nên thách thức lớn trong xã hội.

Thứ nhất là thách thức về nguy cơ suy giảm năng suất lao động và thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai. Theo quan sát của chúng tôi, tuổi lao động đang tăng nhanh với quy mô cao. Điều này gây áp lực cho hệ sống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi cũng đang tăng nhanh nhưng chưa được phát triển.

Tiến sĩ Trịnh Thu Nga - Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (ILSSA). Ảnh: Thanh Tùng

Thứ hai là thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội. Bởi quy mô và tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh đã dần đặt ra những thách thức lớn nếu như phần lớn người cao tuổi không có chế độ hưu trí (từ BHXH) hoặc lương hưu xã hội; nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi tăng cao; ..... Đáng lo ngại hơn, hệ thống an sinh xã hội ở nước ta còn non trẻ. Kèm theo đó, nguồn lực để thích ứng với hậu dân số vàng và già hóa dân số của Nhà nước còn khiêm tốn, nguồn lực của người dân tự đảm bảo an sinh còn hạn chế.

Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận các tác động tích cực đến xã hội do những đóng góp tích cực của người cao tuổi trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng gia đình; tham gia công tác cộng đồng, xã hội hay tiếp tục làm việc với vai trò tư vấn cấp cao hay thợ lành nghề, ...

Từ những thực trạng trên đã góp phần tạo áp lực nâng cao chất lượng quốc gia và doanh nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy công tác đẩy mạnh chuyển đổi số để sử dụng tiết kiệm nguồn lao động đang khan hiếm nhằm thích ứng với vấn đề già hóa dân số đang tăng cao.