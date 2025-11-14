TP HCM chi hơn 17.000 tỷ đồng nạo vét hai rạch lớn phía Nam

Rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn ở quận 8 và huyện Bình Chánh (cũ), hai tuyến thoát nước quan trọng sẽ được đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng để cải tạo, nạo vét, xây kè chống sạt lở.

Chủ trương đầu tư hai dự án vừa được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 14/11.

Trong đó, dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị rạch Bà Lớn dài 7,4 km qua phường Bình Đông (quận 8 cũ) và xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025-2030.

Rạch Bà Lớn tiêu thoát nước cho lưu vực rộng 920 ha, kết nối Kênh Đôi và rạch Bà Lào nhưng hiện bị bồi lắng, dòng chảy hạn chế, khiến khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Tuyến rạch sẽ được nạo vét toàn bộ, xây gần 10 km kè chống sạt lở, kết hợp di dời nhà trên và ven kênh để chỉnh trang đô thị. Đoạn đường dọc phường Bình Đông sẽ được mở rộng 12-18 m, dài 620 m, kết nối đường Tạ Quang Bửu và đồng bộ với dự án cầu - đường Tạ Quang Bửu sắp triển khai.

Dự án cũng xây dựng cầu Bà Lớn 2 dài 58 m, rộng 40 m bắc qua quốc lộ 50 nhằm khơi thông dòng chảy và hoàn thiện trục giao thông phía Nam.

Dự án cải tạo môi trường và chỉnh trang trục thoát nước rạch Ông Bé và các rạch nhánh có tổng vốn hơn 7.780 tỷ đồng, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) và xã Bình Hưng. Tuyến chính dài hơn 4,3 km, kết nối Kênh Đôi với sông Ông Lớn, đảm nhận thoát nước cho lưu vực 470 ha và hỗ trợ hệ thống thoát nước khu trung tâm.

Thành phố sẽ nạo vét toàn tuyến, xây dựng gần 4,6 km kè, làm đường mới hai bên rạch dài 2,43 km, rộng 12-16 m, kèm vỉa hè, lan can, cây xanh, chiếu sáng và bến lên xuống. Dự án triển khai giai đoạn 2025-2030.

Tại kỳ họp, HĐND cũng thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4, tổng vốn hơn 8.330 tỷ đồng, trong đó gần 5.000 tỷ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuyến dài hơn 10 km, đi qua Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), gồm hai đoạn: 3,13 km từ quốc lộ 51 đến khu vực tiếp giáp cao tốc; gần 7 km còn lại đến điểm kết nối Vành đai 4. Dự án thiết kế tốc độ 80 km/h, rộng 57 m với 4 làn xe, 2 đường song hành, vỉa hè hai bên và một nút giao khác mức dạng vòng xuyến gồm cầu vượt - hầm chui.

Khi hoàn thành, tuyến 991 sẽ tăng khả năng kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các trục chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 4, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng.

Lê Tuyết