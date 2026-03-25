TP HCM chi 1.230 tỷ đồng xây cống thép có âu thuyền ngăn triều

Cống ngăn triều Rạch Tra xây dựng ở huyện Củ Chi (cũ) với kinh phí 1.230 tỷ đồng giúp chống ngập, điều hòa nước cho hơn 37.000 ha thuộc 10 xã phía tây bắc.

Theo quyết định chủ trương đầu tư vừa được UBND TP HCM ban hành, công trình gồm các hạng mục chính như cống kiểm soát triều rộng 80 m, gồm hai khoang, sử dụng cửa van thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực. Đi kèm là âu thuyền rộng 15 m, kết cấu bêtông cốt thép, cũng vận hành bằng hệ thống thủy lực. Ngoài ra, dự án xây dựng nhà quản lý, vận hành diện tích khoảng 300 m2.

Một đoạn hệ thống thủy lợi ở huyện Củ Chi (cũ), năm 2025. Ảnh: Giang Anh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM được giao làm chủ đầu tư, triển khai giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, công trình kết hợp hệ thống thủy lợi hiện hữu để ngăn triều, tiêu thoát nước cho khoảng 37.162 ha tại 10 xã thuộc huyện Củ Chi (cũ), gồm: Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và Bình Lợi.

Ngoài chống ngập, dự án còn giúp điều hòa nguồn nước thông qua việc trữ nước trên các tuyến kênh, phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp mùa khô. Việc điều tiết dòng chảy cũng góp phần giảm ô nhiễm hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và các tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Song song, TP HCM đã phê duyệt chủ trương nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi (giai đoạn 2) với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là tuyến thủy lợi dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh), phân phối qua mạng lưới kênh dài khoảng 630 km. Sau nâng cấp, hệ thống sẽ cấp nước ổn định cho 7.000-11.500 ha đất nông nghiệp, cây xanh, thủy sản và tiêu thoát nước cho hơn 5.800 ha.

