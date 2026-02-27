TP HCM cần huy động hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư xã hội để tăng trưởng trên 10%

Để tăng trưởng trên 10%, thành phố ước tính cần khoảng 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó vốn công chỉ đáp ứng 6%, còn lại huy động nguồn từ xã hội.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nêu tại cuộc họp tổng kết công tác chăm lo Tết Bính Ngọ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, chiều 27/2.

TP HCM đặt mục tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm đạt 10–11%. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 14.000–15.000 USD vào năm 2030. Để chạm mốc tăng trưởng hai con số, thành phố xác định nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, ước khoảng 1,2 triệu tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Được, trong cơ cấu này, vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước chỉ khoảng 100.000-150.000 tỷ đồng, tương đương 6% tổng nhu cầu. Phần còn lại, gần 94%, phải đến từ khu vực tư nhân và người dân. Điều này đồng nghĩa TP HCM cần phải huy động đầu tư từ 900.000 đến một triệu tỷ đồng từ khu vực ngoài nhà nước.

Trong 1-2 tháng qua, thành phố đã tiếp nhận nhiều đề xuất đầu tư quy mô lớn. Theo ông Được, đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiệm vụ này rất nặng nề khi quy mô nền kinh tế thành phố đã vượt 3 triệu tỷ đồng.

Bất động sản khu Đông TP HCM, khu vực ven sông Sài Gòn, với các dự án chung cư, cao ốc, đất nền, nhà phố tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

"Không thể dựa vào đầu tư công để tạo đột phá tăng trưởng", ông Được nói, thêm rằng nguồn vốn ngân sách sẽ đóng vai trò "vốn mồi", dẫn dắt và kích hoạt dòng tiền xã hội, thay vì là động lực chính. Do đó, mục tiêu phải huy động từ xã hội, đầu tư tư.

Với nhóm nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn, doanh nghiệp lớn, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở ngành làm việc trực tiếp, nắm rõ tổng mức đầu tư dự kiến cho cả giai đoạn 2026-2030. Thành phố không chỉ quan tâm con số đăng ký mà theo dõi kế hoạch giải ngân từng năm, từ 2026 đến 2030, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân ngay năm đầu tiên. Mục tiêu là đảm bảo vốn cam kết phải thực sự đi vào nền kinh tế, thay vì nằm trên giấy.

Cùng với đó, thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh hơn, giảm thời gian xử lý hồ sơ để nhà đầu tư sớm triển khai dự án. "Phải hỗ trợ, đồng hành, tháo gỡ ngay để nhà đầu tư an tâm", ông Được lưu ý.

Một điểm mới trong cách huy động vốn là đưa đầu tư của hộ gia đình vào tính toán đầy đủ. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu từng xã, phường thống kê định kỳ diện tích xây dựng mới, sửa chữa nhà ở và loại hình nhà của người dân. Các số liệu này được quy đổi thành giá trị đầu tư, cộng dồn vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Theo cách làm này, nguồn lực trong dân, nguồn lực trước đây phân tán và chưa được lượng hóa đầy đủ, sẽ trở thành một cấu phần quan trọng trong bài toán tăng trưởng.

Ngoài các tập đoàn lớn, người dân, TP HCM giao Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM phối hợp rà soát, đánh giá khả năng đầu tư và giải ngân của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ từ năm 2026 trở đi.

Các sở chuyên ngành như Tài chính, Giao thông, Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án lớn trong từng lĩnh vực để nắm bắt quy mô vốn tư nhân có thể huy động.

Đặc biệt, ông Được nhiều lần nhắc lại muốn doanh nghiệp mạnh dạn rót vốn, bộ máy hành chính phải thay đổi. Chính quyền chuyển từ tư duy "quản lý" sang "quản trị rủi ro", đồng hành cùng doanh nghiệp. Thủ tục hành chính phải minh bạch, ngắn gọn hơn. Cán bộ tham mưu phải am hiểu pháp luật, trả lời nhất quán, tránh gây rủi ro cho nhà đầu tư do hướng dẫn thiếu rõ ràng.

Theo báo cáo kinh tế, xã hội tháng 2 của UBND TP HCM, kinh tế thành phố ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với hàng loạt chỉ số tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 13%, cho thấy sức mua nội địa tiếp tục phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 10,58%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Hai tháng đầu năm, ngành này ước đạt doanh thu hơn 125.000 tỷ đồng, đón trên 14,1 triệu lượt khách.

Hoạt động doanh nghiệp sôi động hơn khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 63% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố tăng trên 28%.

Lê Tuyết