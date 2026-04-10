TP HCM bắn pháo hoa 7 điểm dịp 30/4

Thành phố bắn pháo hoa 3 điểm tầm cao, 4 điểm tầm thấp ở cả 3 khu vực trung tâm TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ dịp 30/4.

Đó là một phần trong kế hoạch Ngày hội "Non sông thống nhất" vừa được UBND TP HCM ban hành nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời nhìn từ bờ sông Sài Gòn dịp 30/4 năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ba điểm tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Bốn điểm tầm thấp đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Thời gian bắn từ 21h đến 21h15 ngày 30/3. Chương trình do Bộ Tư lệnh TP HCM chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Hoạt động bắn pháo hoa được thực hiện theo Nghị định 137/2020, cho phép Hà Nội và TP HCM tổ chức thêm vào dịp 30/4, ngoài các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, theo kế hoạch, tối 30/4, từ 19h30 đến 21h, thành phố tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn tại 3 khu vực. Sân khấu chính đặt trên đường Nguyễn Huệ (đoạn giao Huỳnh Thúc Kháng) được truyền hình, phát thanh trực tiếp; hai điểm còn lại tại công viên trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Bà Rịa.

Trước đó, từ ngày 26/4 đến 1/5, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân sẽ diễn ra luân phiên tại các phường, xã. Chuỗi sự kiện còn có giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 50, các hoạt động biểu diễn, trang trí và cổ động tại khu vực trung tâm.

Thành phố cũng tổ chức triển lãm hình ảnh kỷ niệm từ ngày 23/4 đến 12/5 tại nhiều địa điểm như khu vực Nguyễn Huệ - Đồng Khởi (phường Sài Gòn), công viên Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu). Lễ viếng nghĩa trang, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra ngày 29/4.

Lê Tuyết