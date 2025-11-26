TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội năm 2026

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 nhà ở xã hội, tăng trưởng GRDP 11%, thu nhập 198 triệu đồng và 100% dân được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa được HĐND thành phố thông qua chiều 26/11, Hà Nội hướng tới thu nhập bình quân đầu người lên 198 triệu đồng, cao hơn 20 triệu so với mức dự kiến năm 2025. Thành phố cũng đặt mục tiêu giữ lạm phát dưới 4,5%, duy trì 100% người dân được cấp nước sạch qua hệ thống tập trung.

Thủ đô phấn đấu để vận tải hành khách công cộng đáp ứng 22% nhu cầu đi lại; hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội và nâng diện tích nhà ở bình quân đạt 30,5 m2 mỗi người. Thành phố đặt yêu cầu toàn bộ rác thải sinh hoạt phải được phân loại, thu gom và xử lý đạt chuẩn; nước thải đô thị được xử lý trên 50%; số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình phải vượt 80%.

Một góc Thủ đô Hà Nội nhìn từ trên cao từ phía cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Phong

Năm nhóm giải pháp lớn

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Hà Nội sẽ rà soát và đề xuất sửa đổi các cơ chế liên quan Nghị quyết 15, Luật Thủ đô 2024 và hệ thống quy hoạch của thành phố, qua đó mở đường cho việc huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn lớn tham gia những dự án trọng điểm. Thành phố cam kết xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Hà Nội thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng mô hình liên thông dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị; khởi công hai công viên khoa học - công nghệ, đồng thời mở rộng mạng lưới các khu nghiên cứu trên địa bàn. 5 điểm nghẽn về ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí - môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị sẽ được xử lý bằng các giải pháp đồng bộ.

Thành phố dự kiến đẩy mạnh tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng lớn gồm đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các cầu Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo và trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Với nhà ở, Hà Nội sẽ hoàn thành kiểm định chất lượng toàn bộ chung cư cũ, giải quyết các vướng mắc trong bồi thường, tái định cư để đẩy nhanh cải tạo.

Tại kỳ họp, HĐND cũng xem xét quy định về vùng phát thải thấp. Thành phố sẽ bổ sung chế tài xử phạt, nhận diện phương tiện dùng năng lượng sạch bằng màu nền biển số riêng, ban hành tiêu chuẩn an toàn trụ sạc - pin điện và xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn điện trong quá trình chuyển đổi phương tiện.

Cùng với đó, Hà Nội triển khai quy hoạch cao độ nền thoát nước đến 2045, hoàn thiện đề án xử lý úng ngập cục bộ; cải thiện chất lượng không khí, giảm bụi công trình, chấm dứt đốt chất thải trái quy định; phục hồi 4 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét; kiểm soát ô nhiễm lưu vực Nhuệ - Đáy và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết năm 2025 kinh tế Thủ đô tăng trưởng bứt phá với 23/24 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; GRDP ước tăng 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng; thu ngân sách ước tính trên 641 nghìn tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2024. Thu hút FDI đạt 4,1 tỷ USD, tăng 52% so với năm trước, đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước.

Ông nhấn mạnh Thủ đô đứng đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số và ba năm liên tiếp dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, nhiều nền tảng số được vận hành phục vụ người dân. Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi chính quyền các cấp đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn.

Võ Hải