Toyota đã thành công với lớp khách hàng trung và lớn tuổi, những người coi ôtô là một tài sản lớn. Những năm gần đây, hãng xe Nhật chuyển mình để khai phá phân khúc khách hàng trẻ hơn. Để chinh phục nhóm này, Toyota trẻ hóa nhiều dải sản phẩm như Yaris, Corolla Altis, Fortuner hay thậm chí là Camry. Triết lý mới của ông lớn Nhật Bản khiến các mẫu xe thế hệ mới giờ đây nhiều hơn cá tính và công nghệ, không còn đặt sản phẩm ở vị trí an toàn như trước.

Vios nằm trong số đó. Ngoại thất xe mang ngôn ngữ thiết kế Keen Look của Toyota. Phần đầu xe là những đường cắt xẻ táo bạo, trẻ trung và hiện đại so với vẻ trung tính của phiên bản cũ. Lưới tản nhiệt mở rộng, đèn chiếu sáng kéo dài về phía kính chắn gió. Hốc đèn sương mù cách điệu. Phiên bản Vios G có trang bị đèn LED định vị ban ngày. Đèn hậu Vios mới mang tính thời trang hơn, cản sau nhận thay đổi rõ rệt so với phiên bản cũ.