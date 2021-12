Toyota Việt Nam tung loạt ưu đãi trong tháng cuối năm

Nhiều mẫu xe Toyota được hãng áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 12, mức cao nhất 40 triệu đồng hỗ trợ lệ phí trước bạ cho Corolla Altis.

Chương trình ưu đãi được Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc kết hợp triển khai, áp dụng cho các mẫu xe: Wigo, Vios, Fortuner, Innova, Rush và Corolla Altis.

Toyota Vios phiên bản mới. Ảnh: TMV.

Cụ thể, mẫu xe nhận ưu đãi cao nhất trong tháng này là Corolla Altis, áp dụng cho cả hai phiên bản, mức hỗ trợ 40 triệu đồng trừ vào lệ phí trước bạ. Khách mua Wigo sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, kèm gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, phim cách nhiệt chính hãng và bọc ghế da.

Toyota Vios là mẫu xe được giảm 50% lệ phí trước bạ (cao nhất 35 triệu đồng), khách mua xe mới được hãng hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Như vậy, Vios có mức giảm khoảng 55 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ khách mua trả góp, lãi suất cố định 6 tháng đầu từ 1,99% mỗi năm, số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng để sở hữu xe.

Nội thất Toyota Vios. Ảnh: TMV.

Hai phiên bản E 2.0 MT và G 2.0AT của Innova cũng nhận được gói hỗ trợ phí trước bạ, trị giá 15 triệu đồng. Với Rush, hãng Nhật áp dụng hỗ trợ trước bạ 30 triệu đồng, thay vì nhận gói khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất như các tháng trước.

Với khách mua Fortuner, chương trình ưu đãi sẽ gồm 1 năm bảo hiểm chính hãng trị giá từ 14,5 triệu đến 19,3 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản 2.4 AT 4x2, Legender 2.4 AT 4x2 và Legender 2.8 AT 4x4.

Wigo là mẫu xe có giá bán thấp nhất của Toyota tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Ở mảng dịch vụ, hãng tiếp tục hỗ trợ giảm giá 15% chi phí cho dầu động cơ, phụ tùng khi khách hàng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam. Với ứng dụng này, người dùng có thể cập nhật các thông tin về chương trình khuyến mãi, voucher từ hãng Nhật. Thông qua ứng dụng, khách làm dịch vụ có thể đặt lịch hẹn trước với đại lý.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ mùa dịch "Chọn Bảo hiểm Toyota – Trọn niềm tin" được tiếp tục kéo dài từ nay đến hết 31/12/2021. Khách hàng được hưởng ưu đãi giảm 10% phí khi mua Bảo hiểm Toyota (ngoại trừ Raize).

Hiện, các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ, áp dụng từ 1/12 đến 31/5 năm sau.

Tuấn Vũ