Toyota Việt Nam trao giải thưởng nhà cung cấp chất lượng cho Bridgestone

Vĩnh PhúcBridgestone Việt Nam nhận giải thưởng "Nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất tại Hội nghị các nhà cung cấp thường niên năm 2023 do Toyota Việt Nam tổ chức.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất Lốp xe Bridgestone Việt Nam (Bridgestone Việt Nam) nhận giải thưởng này. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2022, hãng sản xuất lốp đã liên tục nhận giải thưởng "chất lượng tốt nhất". Riêng năm 2017, hãng được nhà sản xuất ôtô trao giải cải thiện chất lượng tốt nhất.

Giải thưởng là sự ghi nhận của Toyota Việt Nam đối với những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của Bridgestone Việt Nam, cũng như thể hiện cam kết hợp tác giữa hai thương hiệu, để mang đến những trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng, góp phần thực hiện giá trị "Ease (Yên tâm): Cam kết mang lại sự thoải mái và an tâm cho mọi chuyển động trong cuộc sống" trong Cam kết E8 mà Bridgestone đã công bố vào 2022.

Đại diện Bridgestone Việt Nam (trái) nhận giải thưởng "Nhà cung cấp có chất lượng tốt nhất" lần thứ 6 liên tiếp từ Toyota Việt Nam hôm 12/5. Ảnh: Bridgestone Việt Nam

Chính thức có mặt tại Việt Nam từ 2010, Bridgestone Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều hãng xe danh tiếng. Với Toyota Việt Nam, kể từ 2016 đến nay, Bridgestone đã liên tục cung cấp những sản phẩm lốp đi cùng những dòng xe chủ lực của hãng tại Việt Nam, như Toyota Innova, Vios, Fortuner.

Từ tháng 12/2022, lốp Bridgestone còn đồng hành cùng Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tại thị trường Việt Nam. Dòng Turanza T005 205/50R17 được dùng cho Veloz Cross phiên bản cao cấp và lốp Ecopia EP150 195/60R16 dành cho Avanza Premio.

Xe Toyota Veloz Cross có lốp theo xe là Bridgestone Turanza T005 205/50R17. Ảnh: Bridgestone Việt Nam

Dòng lốp Bridgestone Turanza với tính năng êm ái và Ecopia tính năng tiết kiệm nhiên liệu góp phần mang lại sự hài lòng cho người dùng Toyota Veloz Cross và Avanza Premio. Cả hai dòng lốp này đều là sản phẩm "Made in Vietnam", được sản xuất ngay tại nhà máy Bridgestone tại Hải Phòng, mang chất lượng Nhật Bản đến cho người tiêu dùng Việt Nam.

­­­Không chỉ tại Việt Nam, Bridgestone còn giành được những giải thưởng từ Toyota cho nhiều thị trường khác. Tại "Hội nghị Nhà cung cấp Thường niên TDEM 2023", Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd. (TDEM) đã trao tặng Bridgestone hai giải thưởng gồm: "Thành tích Xuất sắc về Chất lượng của Nhà cung cấp Khu vực năm 2022" trong ba năm liên tiếp dành cho Bridgestone Châu Á - Thái Bình Dương và giải thưởng "Nhà cung cấp có thành tích xuất sắc năm 2022 giúp sớm đạt được mục tiêu về môi trường (giảm CO2) năm 2025" dành cho Bridgestone Thái Lan.

Những giải thưởng này không chỉ chứng minh Bridgestone là một tập đoàn hàng đầu cung cấp giải pháp cho di chuyển an toàn và bền vững, mà còn ghi nhận nỗ lực của Bridgestone đối với các hoạt động môi trường. Cụ thể, Bridgestone Thái Lan đã đạt mục tiêu giảm 25% lượng khí thải CO 2 do Toyota đề ra vào năm 2025 trước 3 năm, vào 2022.

Đại diện Bridgestone Việt Nam cho biết, doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy nỗ lực phát triển bền vững tại nhà máy Hải Phòng. Dự kiến trong 2023, nhà máy sẽ bắt đầu sử dụng năng lượng sinh khối. Nhà máy Hải Phòng đã đạt chứng chỉ tái tạo năng lượng quốc tế I-REC từ 2022 và đang nghiên cứu tính khả thi để sử dụng điện mặt trời áp mái tại đây.

Bridgestone là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực lốp xe và cao su, hướng đến trở thành doanh nghiệp cung cấp các giải pháp di chuyển an toàn và bền vững trên toàn cầu. Đặt trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, công ty có hơn 130.000 nhân viên trên toàn cầu và kinh doanh tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bridgestone cung cấp danh mục sản phẩm lốp xe cao cấp và giải pháp dịch vụ đa dạng thông qua các công nghệ cải tiến, nhằm cải thiện cách mọi người di chuyển, sống, làm việc và vui chơi.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp đa dạng sản phẩm lốp xe cho dòng xe du lịch và xe thương mại. Với sứ mệnh "Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo", tiếp nối lịch sử 90 năm hình thành và phát triển, Bridgestone Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đối tác để mang lại giá trị cho xã hội và khách hàng.

Diệp Chi