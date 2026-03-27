Toyota Việt Nam hỗ trợ trồng cây, cam kết phát triển bền vững

Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành các chương trình bảo vệ môi trường để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, ngoài sản xuất các dòng ôtô, hãng hướng đến kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường sở tại. Theo đó, hơn 30 năm qua, hãng này đã chú trọng nâng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người Việt, đồng thời kiên định cam kết phát triển bền vững.

Đại diện Toyota Việt Nam và ban tổ chức tại một chương trình vì môi trường, hôm 6/3.

Theo Toyota, công ty đặt bảo vệ môi trường là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Ngày 6/3, hãng này tiếp tục đồng hành Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong sự kiện "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", hỗ trợ kinh phí trồng 125 cây chò chỉ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Hoạt động này bổ sung mảng xanh cho khu di tích và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Toyota tham gia chương trình và trồng hàng nghìn cây xanh khắp Việt Nam.

Tháng 11 năm ngoái tại tỉnh Phú Thọ, Toyota phối hợp Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường khởi động chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" năm 2025 tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa. Trong chương trình này, hơn 280 cây bóng mát được trồng mới tại 9 trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc ba tỉnh, thành phố gồm: Phú Thọ, Đà Nẵng và An Giang.

Theo hãng, sau 10 năm triển khai, chương trình đã đóng góp hơn 9.800 cây xanh cho 104 trường học tại 28 tỉnh, thành phố, nhận sự đánh giá cao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cộng đồng. Tại lễ phát động, Toyota cũng bàn giao một sân chơi diện tích khoảng 250 m² cho các học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, trong khuôn khổ chương trình "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2025. Các đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt... đều làm từ lốp ôtô đã qua sử dụng với nhiều màu sắc và hình khối đa dạng.

"Vì một Việt Nam xanh 2025", tiền thân là chương trình "Một tỷ cây xanh vì Việt Nam xanh" tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2025, đã trồng và trao tặng hơn 400 cây sao đen và giáng hương cho phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa. Hoạt động này góp phần phủ xanh đô thị và cải thiện chất lượng không khí.

Bà Huyền cho biết, mỗi cây xanh được trồng lên là biểu tượng cho cam kết lâu dài của Toyota đối với môi trường Việt Nam. "Mục tiêu của công ty là trung hòa carbon vào năm 2050 với định hướng tiếp cận đa chiều, bằng cách triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện hạ tầng và nhu cầu từng khu vực", bà nói.

Trong đó, công nghệ Hybrid Electric tự sạc điện kết hợp nhiên liệu sinh học được đánh giá là phương án thực tiễn, giúp giảm khí thải CO2 một cách hiệu quả tại Việt Nam. Toyota cũng đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường dài hạn như đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy; thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường tại các đại lý; giới thiệu mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 31 năm hình thành và phát triển của Toyota – hành trình gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô và nền kinh tế Việt Nam.

