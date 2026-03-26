Toyota Việt Nam đẩy mạnh chuỗi hoạt động an toàn giao thông

Toyota Việt Nam phối hợp nhiều cơ quan thực hiện chuỗi hoạt động an toàn giao thông từ cuối 2025 đến đầu 2026.

Toyota Việt Nam đã bắt đầu chuỗi hoạt động quy mô lớn từ cuối năm 2025 đến tháng 3 năm nay, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, cùng các cơ quan báo chí và truyền thông. Những chương trình này hướng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau như học sinh tiểu học, thanh thiếu niên, giáo viên và người dân, tạo nên chuỗi hoạt động nhất quán và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại diện Toyota Việt Nam và các đơn vị phối hợp tại sự kiện phát động cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông. Ảnh: TMV

Điểm nhấn của chiến dịch an toàn giao thông năm nay là chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" cho năm học 2025–2026. Đây là năm thứ 20 chương trình này được tổ chức. Từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, chương trình cấp tỉnh diễn ra tại 6 địa phương gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau. Các hoạt động trong chương trình bao gồm việc tìm hiểu luật an toàn giao thông, vẽ tranh cho học sinh và thực hành giảng dạy đổi mới phương pháp cho giáo viên...

Trong vòng thi cấp tỉnh, 6 đội xuất sắc đại diện các địa phương tham gia vòng giao lưu quốc gia tại Quảng Ninh trong tháng 3. Với sự tham gia của 60 thí sinh và gần một nghìn học sinh cổ vũ, các thí sinh thi đấu qua các phần tiểu phẩm, trò chơi vận động và giải ô chữ. Kết thúc chương trình, Toyota Việt Nam trao tặng ba mô hình đảo giao thông an toàn cho ba địa phương xuất sắc là Phú Thọ, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Học sinh tại chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông. Ảnh: TMV

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do Toyota phối hợp báo Dân Trí đánh dấu năm thứ tư liên tiếp, doanh nghiệp này tham gia với vai trò nhà tài trợ chính. Trong 3 tháng phát động, chương trình này thu hút gần 600 ý tưởng dự thi, tập trung vào các giải pháp công nghệ, cảnh báo an toàn, giáo dục hành vi, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đến vấn đề an toàn giao thông.

Các ý tưởng nổi bật đã được ban tổ chức vinh danh tại lễ trao giải diễn ra đầu năm nay. Đồng thời, các tọa đàm nằm trong khuôn khổ sự kiện đã mở rộng không gian đối thoại, trở thành diễn đàn góp ý, đề xuất giải pháp bền vững hơn trong tương lai. Song song hoạt động giáo dục và sáng kiến, Toyota Việt Nam còn đẩy mạnh truyền thông đại chúng để đưa thông điệp an toàn giao thông gần gũi hơn với đời sống hàng ngày. Nổi bật là chương trình "Người bạn đường" trên VTV do Toyota đồng hành 6 năm liên tiếp.

Trên nền tảng phát thanh VOV Giao thông, Toyota cũng đưa ra những thông điệp ngắn gọn về các vấn đề nóng của đời sống giao thông, như lái xe sau khi uống rượu bia hay không tuân thủ tốc độ. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng đồng hành giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025".

Các thí sinh nhận giải tại cuộc thi. Ảnh: TMV

Theo hãng, sau gần 2 tháng phát động, chương trình đã nhận được 540 tác phẩm dự thi ở năm loại hình báo chí khác nhau. Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 24 giải Khuyến khích, cho các tác phẩm tham dự.

"Chuỗi hoạt động của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực an toàn giao thông được triển khai theo chiến lược nhất quán, từ lớp học đến đời sống, từ ý tưởng đến hành động, từng bước góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn", đại diện hãng nói.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)