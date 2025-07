Toyota tung loạt ưu đãi kỷ niệm doanh số 1 triệu xe

Toyota cán mốc doanh số 1 triệu xe trong ngày đầu tháng 7, áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu xe, mức cao nhất đến 100% lệ phí trước bạ.

Sau cột mốc 700.000 xe xuất xưởng hồi tháng 3, tối ngày 2/7, Toyota Việt Nam công bố đã đạt doanh số tích lũy 1 triệu xe từ khi gia nhập thị trường Việt Nam năm 1995. Đây cũng là thương hiệu ôtô đầu tiên tại Việt Nam đạt mức bán ra 1 triệu xe ở thị trường trong nước. Dịp này, Toyota kết hợp hệ thống đại lý toàn quốc triển khai ưu đãi cho nhiều dòng xe, áp dụng trong tháng 7.

Cụ thể, mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ được áp dụng cho bộ đôi Veloz Cross (tối đa 66 triệu đồng) và Avanza Premio (cao nhất 60 triệu đồng). Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng áp dụng ưu đãi lãi suất vay từ 1,99% một năm cho hai mẫu MPV cỡ B này.

Toyota Veloz Cross là một trong những mẫu xe bán chạy trong phân khúc MPV cỡ B tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Các dòng xe chiến lược gồm Vios, Yaris Cross và Corolla Cross nhận mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Khách mua Vios nhận thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, hỗ trợ lãi suất vay từ 1,99% một năm. Ưu đãi lãi suất cũng được hãng áp dụng cho bộ ba gầm cao Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross, mức 5,49% một năm với bản hybrid và 5,99% một năm cho bản động cơ xăng.

Theo hãng, chính sách trên áp dụng cho khách mua xe từ nay đến hết tháng 7, đã hoàn thành thanh toán 100% giá trị xe và đại lý xuất hóa đơn GTGT. Chi tiết mức hỗ trợ cho các dòng xe như sau:

Mẫu xe Ưu đãi Mức hỗ trợ (triệu đồng) Vios 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ 30-35 Veloz Cross 100% lệ phí trước bạ 64-66 Avanza Premio 56-60 Yaris Cross 50% lệ phí trước bạ 33-38 Corolla Cross 41-46

Từ đầu năm đến nay, Toyota ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định qua từng tháng trong bối cảnh phần còn lại của thị trường có mức tăng giảm không đều đặn. Tháng 6, Toyota Việt Nam bàn giao 6.213 xe đến tay người dùng, tăng nhẹ so với tháng 5 và tăng gần 20% so với cùng kỳ 2024. Doanh số tích lũy 6 tháng đầu năm của hãng Nhật đạt hơn 29.000 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Yaris Cross và Vios là trụ cột doanh số, lần lượt bán ra 1.150 xe và 1.059 xe, dự kiến nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6. Corolla Cross, Veloz Cross hay Innova Cross cũng được hãng ghi nhận doanh số tăng trưởng ổn định. Mảng xe hybrid ghi nhận dấu hiệu tích cực khi có tổng 771 xe đến tay người dùng trong tháng 6.

Bên cạnh Toyota, nhiều hãng xe cũng tung chương trình ưu đãi nhằm hút khách trong tháng 7, hứa hẹn tạo cuộc đua sôi động trên thị trường. "Nhiều người dùng ưu tiên chọn xe Toyota bởi độ phổ biến của thương hiệu, nhưng tiếp tục gắn bó, thậm chí giới thiệu cho người thân, bởi chi phí sử dụng thấp, ít hỏng vặt và tính thanh khoản cao", anh Lê Nam, một chuyên gia hàng chục năm theo dõi thị trường ôtô cho biết.

Chiếc Toyota Vios của chị Thu Hiền mới mua hồi giữa tháng 6. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chị Thu Hiền (29 tuổi, Phú Thọ) chủ xe Toyota Vios cho biết, chị mua xe hồi giữa tháng 6 khi cơ quan sáp nhập, cần di chuyển quãng đường xa hơn đến nơi làm việc. "Mọi người ở cơ quan thường mua xe Toyota, ngay cả các bạn trẻ cũng đánh giá cao thiết kế xe ngày càng đẹp. Tôi chọn Vios bởi dễ sử dụng, bền bỉ và tiện chăm sóc, bảo dưỡng hơn các dòng xe khác", chị Thu Hiền nói, thêm rằng người nhà cũng đi xe Toyota, đánh giá cao thương hiệu ở dịch vụ tốt, chăm sóc khách chu đáo.

Anh Nguyễn Tuấn Sơn (Long Biên, Hà Nội) chủ nhân 4 chiếc Toyota, gồm 2 Yaris Cross và 2 chiếc Corolla Cross đánh giá cao hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi của hãng. "Tôi rất tin tưởng hệ thống dịch vụ của Toyota bởi các kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, tư vấn bảo dưỡng, sửa chữa chu đáo cho khách hàng", anh Tuấn Sơn, người dùng có 10 năm gắn bó với dịch vụ chính hãng Toyota cho biết. "Những chiếc xe được bảo dưỡng, chăm sóc theo tiêu chuẩn chính hãng sẽ bền bỉ hơn, đặc biệt giữ được sự an toàn, an tâm tối đa mỗi khi lăn bánh".

Toyota là một trong những hãng xe Nhật Bản đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Hồi tháng 3, nhà máy Toyota tại tỉnh Phú Thọ (mới) xuất xưởng chiếc xe thứ 700.000 là mẫu Veloz Cross, đồng thời hệ thống đại lý chính hãng Toyota cũng có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang Anh