"Âm nhạc cổ điển là nghệ thuật thưởng thức cho tất cả mọi người. Lần này tôi đã chọn hai trong số những tác phẩm vĩ đại nhất, hi vọng truyền tải những giá trị đẹp đến với khán thính giả tại Việt Nam", nhạc trưởng Honna Tetsuji chia sẻ trước giờ biểu diễn. "Gần 25 năm kiên trì đưa nhạc cổ điển đến với công chúng, Hòa nhạc Toyota đã in sâu những giá trị riêng biệt trong lòng người yêu nhạc cổ điển".

Lần đầu đến với Hòa nhạc Toyota, ngồi trong khán phòng Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Monkey Minh bị chinh phục bởi giai điệu ấn tượng trong 2 tác phẩm của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak. "Bản thân tôi không phải fan hâm mộ của dòng nhạc cổ điển. Tuy nhiên hai bản Concerto của nhà soạn nhạc Antonin Dvorak mang lại nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau, tại nơi khán phòng nhà hát thành phố: dạt dào và mãnh liệt", anh nói.



Phần tiếp theo, Symphony No.9 E-minor "From the New World", Op.95 là bản giao hưởng xuất sắc của Antoni Dvorak viết năm 1893, khi ông là Giám đốc Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Mỹ. Bản giao hưởng Thế giới Mới vượt xa các tác phẩm đương thời, lấy cảm hứng từ truyền thống châu Âu. Chương mở đầu của tác phẩm theo hình thức sonata, một chương largo xem lẫn những đoạn bùng nổ không ngừng. Một chương scherzo với các phần trio điền viên và chương kết đầy sôi nổi, hân hoan. Bản Giao hưởng số 9 là tác phẩm âm nhạc đặc sắc và hiếm có, thu hút người nghe bằng tiết tấu lôi cuốn, hùng hồn, đa thanh và chứa đựng những nét cân đối rõ ràng.