Toyota tặng mô hình đảo giao thông an toàn cho 8 tỉnh

Chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" năm học 2020 - 2021 triển khai từ tháng 12/2020 trong phạm vi cấp tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi giao lưu cấp quốc gia sẽ không tổ chức. Thay vào đó, Toyota Việt Nam tặng 8 mô hình đảo giao thông an toàn, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng cho tám tỉnh nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh tại trường học trong thời gian tới. Tám tỉnh gồm: Bình Phước, Hà Giang, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đăk Lăk và Hà Nam.

"Chúng tôi hy vọng những mô hình này sẽ giúp các em tìm hiểu văn hóa giao thông một cách thực tế và sáng tạo", đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ.

Học sinh tiểu học Hà Giang tham gia phần thi Rung chuông vàng trong Hội giao lưu Toyota cùng em học An toàn giao thông 2021.

Mô hình trao tặng bao gồm: kẻ đường mô phỏng ngã tư, cột đèn tín hiệu, biển báo, bục điều khiển và trang phục cảnh sát giao thông, xe đạp thiếu nhi...

Các phương pháp giáo dục dưới hình thức xử lý tình huống trực quan sẽ giúp học sinh thư giãn và thoải mái sau những giờ học lý thuyết trên lớp. Qua đó, các em có thể đưa ra cách ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, củng cố kiến thức đã học và vận dụng vào thực tiễn đời sống.

Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông 2021 tổ chức tại Tuyên Quang.

Năm 2021 là lần thứ 16 chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông"' được triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao. Chương trình đã trao tặng hơn 7,5 triệu sách giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học, gần 129.000 sách hướng dẫn dành cho giáo viên tiểu học và tổ chức nhiều hoạt động khác.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota Việt Nam còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. "Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước", đại diện Toyota Việt Nam cho hay.

(Nguồn và ảnh: Toyota)