Toyota Land Cruiser FJ ra mắt Đông Nam Á, giá 40.000 USD

Hãng ôtô Nhật Bản Toyota chọn triển lãm ôtô Bangkok để giới thiệu Land Cruiser FJ mới. Mẫu xe gầm cao địa hình cỡ nhỏ sản xuất tại Thái Lan và bán ra đất nước chùa vàng với một phiên bản giá 40.000 USD.

Thái Lan là thị trường đầu tiên của Land Cruiser FJ ở khu vực Đông Nam Á và sau đó xe xuất khẩu đi các quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Land Cruiser FJ xây dựng trên nền tảng khung gầm rời IMVO, giống như Hilux. Xe cấu hình 5 chỗ. Thân xe và khoang động cơ thiết kế ngắn hơn so với Fortuner để thuận tiện hơn khi di chuyển trong đô thị.

Land Cruiser FJ trang bị động cơ xăng 2,7 lít công suất 163 mã lực, mô-men xoắn cực đại 246 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ của Land Cruiser FJ cũng là loại sử dụng trên dòng 2.7 máy xăng của Toyota Fortuner đang bán ở Việt Nam.

Xe phát triển trên nền tảng SWB Super, một thiết kế trục cơ sở ngắn với chiều dài trục cơ sở 2.580 mm. FJ sở hữu chiều dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm. Kích thước này gần tương đương với các mẫu xe gầm cao cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5 nhưng chiều cao vượt trội. Trục cơ sở của FJ chỉ nhỉnh hơn xe gầm cao cỡ A+ như Hyundai Venue, Toyota Raize.

Xe trang bị lưới tản nhiệt thiết kế tối giản, nổi bật với dòng chữ Toyota, cản trước thiết kế khác biệt. Vòm bánh xe kiểu dáng hầm hố, kết hợp ốp sườn xe dày. Cột C lớn, lốp dự phòng gắn ở cửa hậu. Cụm đèn hậu LED hình chữ C. Cản trước và sau có thể tháo rời.

Thiết kế nội thất FJ thừa hưởng từ Hilux và Land Cruiser. Vô-lăng 3 chấu hầm hố, cụm đồng hồ 7 inch, màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch, âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay.

Bangkok Motor Show 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 25/3 đến 5/4. Đây là triển lãm lần thứ 47 quy tụ nhiều thương hiệu xe, từ xe máy cho đến xe hơi.

Minh Vũ