Toyota Innova thế hệ mới thêm bản hybrid, giá từ 26.400 USD

IndonesiaMẫu MPV thay đổi thiết kế, sử dụng nền tảng mới với dẫn động cầu trước, trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0, bán ra 3 phiên bản.

Sau nhiều lần lộ diện một phần, với những thông tin nhỏ giọt đi kèm, Innova thế hệ mới đã ra mắt tại Indonesia cách đây ít giờ. Xe sẽ được giới thiệu với khách hàng Ấn Độ cuối tuần này. Innova 2023 sẽ bán ra với 3 phiên bản trang bị, gồm G, V và Q, với tùy chọn động cơ xăng hoặc hybrid.

Innova Zenix (tên gọi ở Indonesia) hay HyCross (tên gọi ở Ấn Độ) được làm mới phần đầu xe với lưới tản nhiệt 6 cạnh, đèn pha sắc nét và cá tính hơn, khe hút gió nằm cao hơn, và dường như có ốp gầm. Kiểu sắp xếp này khá giống đàn em Veloz.

Ba-đờ-sốc trước gân guốc hơn thế hệ cũ. Về tổng thể, Innova mới trông toát vẻ hầm hố hơn, phần lớn nhờ kiểu dáng thiên về dòng SUV.

Innova thế hệ mới vừa ra mắt tại Indonesia. Ảnh: Detikcom

Kích thước tổng thể của Innova mới với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.795 mm. Có nghĩa chiều dài và rộng của thế hệ mới đều tăng 20 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở cũng tăng 100 mm, đạt 2.850 mm so với 2.750 mm của thế hệ cũ. Khoảng sáng gầm 185 mm, tức tăng 7 mm.

Trong cabin, thiết kế táp-lô tối giản và hiện đại hơn, kết hợp giữa các mặt phẳng theo phương ngang và những đường thẳng nằm dọc, khác biệt so với nhiều đường cong của thế hệ hiện hành. Táp-lô có hai tông màu giữa nửa trên và nửa dưới. Cụm đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng ba chấu với các phím chức năng.

Đặc biệt, bảng điều khiển trung tâm giờ đây được đẩy lên cao hơn, nằm trong một thiết kế hợp nhất và liền mạch với màn hình trung tâm cũng như khe gió điều hòa hình chữ nhật với viền màu bạc. Màn hình thông tin giải trí 10 inch có kết nối với điện thoại thông minh trên hai bản cao cấp V và Q. Các núm điều khiển điều hòa nằm ngay dưới các khe gió trung tâm.

Cụm điều khiển trung tâm liền mạch với màn hình thông tin giải trí, và được đẩy lên cao hơn so với thế hệ cũ. Ảnh: Toyota

Trên hai bản cao cấp của Innova 2023 là cửa sổ trời toàn cảnh, kéo dài từ hàng ghế trước xuống tận hàng ghế thứ ba, ghế bọc da hai tông màu kết hợp với những chi tiết crôm ở ốp cửa. Bộ vành hợp kim 18 inch trên bản cao cấp Q. Hai bản cao cấp còn có màn hình giải trí 10 inch cho hành khách hàng ghế thứ hai.

Mẫu MPV thế hệ mới phát triển trên nền tảng TNGA (GA-C) thay cho kết cấu khung thang rời, với dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như hiện nay. Phiên bản hybrid mới kết hợp động cơ xăng 2.0 và một động cơ điện cùng một gói pin. Hộp số E-CVT.

Cửa sổ trời toàn cảnh trên bản cao cấp. Ảnh: Toyota

Tất cả các phiên bản đều trang bị phanh tay điện tử và hỗ trợ giữ phanh tự động. Bản cao cấp có cửa gió điều hòa trên trần, đèn nội thất, cốp sau mở điện, camera 360. Innova 2023 cũng có thêm hai chế độ mới là EV và Eco & Power.

Mẫu MPV trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với tính năng hỗ trợ giữ làn và điều khiển hành trình thích ứng. Hệ thống phanh đĩa cả 4 bánh với phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử.

Tại Indonesia, Innova Zenix bán ra với tổng cộng 5 phiên bản, gồm G AT máy xăng, G AT HV (hybrid), V AT máy xăng, V AT HV, và Q HV. Giá bán 26.400-39.800 USD tùy phiên bản.

Mỹ Anh (theo Detikcom)