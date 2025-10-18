Toyota Innova Cross sắp có thêm bản 'giá mềm'

Trong quý cuối 2025, liên doanh Nhật dự kiến ra mắt thêm một phiên bản, tiện nghi lược bớt và giá thấp hơn hai bản hiện hành.

Một nguồn tin của VnExpress cho biết, Toyota Việt Nam sẽ phân phối thêm một phiên bản của dòng MPV cỡ trung, Innova Cross. Đây là phiên bản "cắt option", nghĩa là các trang bị ở mức cơ bản, giá dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Hiện chưa rõ trang bị tiện nghi trên bản mới của Toyota Innova Cross gồm những gì. Xe vẫn sử dụng động cơ 2.0 và hộp số tự động vô cấp CVT, nhập Indonesia.

Hiện Toyota Innova Cross có hai phiên bản là tiêu chuẩn, thuần máy xăng giá 825 triệu và HEV dùng máy hybrid giá 1,005 tỷ đồng. Bản cao nhất của mẫu MPV cỡ nhỏ cùng nhà Toyota, Veloz, giá 660 triệu đồng. Như vậy, bản mới của Innova Cross có thể dao động ngưỡng hơn 700 triệu đồng.

Mẫu Innova Cross lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Trong kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của liên doanh Nhật năm 2025 không có bản thứ ba của Innova Cross. Động thái này dường như chuẩn bị cho cuộc đua thị phần với các đối thủ ở nhóm MPV cỡ trung, nhất là sau khi Innova thế hệ cũ chấm dứt vòng đời sản phẩm tại Việt Nam. Đồng thời một đối trọng khác là mẫu xe thuần điện VinFast Limo Green vừa giao lô xe đầu tiên ở tháng 9.

Ngưỡng giá 750 triệu đến một tỷ đồng, Toyota vẫn thiếu một mẫu xe gầm cao cỡ C. Innova Cross định vị MPV nhưng thiết kế lai SUV đang làm hai nhiệm vụ doanh số cho hai phân khúc.

Ngoài các đối thủ cỡ trung, đặc biệt xe Trung Quốc như BYD M6, GAC M6 Pro, MG G50, sự có mặt của bản mới có thể giúp Toyota giành khách với các mẫu CUV cỡ C, nơi Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng) đang thống lĩnh thị phần. Sắp tới, phân khúc này còn có Mitsubishi Destinator sắp sửa trình làng.

Toyota Innova Cross hiện là dòng MPV bán chạy nhất của hãng Nhật tại Việt Nam dù doanh số chênh lệch không nhiều so với mẫu xe nhỏ hơn, giá thấp hơn là Veloz. Trong phân khúc, Innova Cross đang là mẫu xe bán chạy nhất, gấp 5 lần đối thủ Hyundai Custin. Riêng trong tháng 9, VinFast Limo Green là cái tên dẫn đầu.

Hồi tháng 3, Toyota tăng giá 15-23 triệu đồng cho Innova Cross. Lần đầu tiên kể từ khi mở bán lần đầu hồi tháng 10/2023, giá xe Innova Cross vượt mức một tỷ đồng.

Innova Cross là hướng đi mới của Toyota ở phân khúc MPV sau khi Innova hoàn thành nhiệm vụ. Xe xây dựng trên kết cấu khung liền (unibody), nhiều công nghệ, tiện nghi hơn và thiết kế mang phong cách xe việt dã (SUV).

Hãng ứng dụng động cơ hybrid, đặt giá cao hơn và đẩy Innova Cross lên tầm cao hơn so với Innova cũ. Phía dưới, Veloz và Avanza thay thế nhiệm vụ doanh số hướng đến khách phổ thông. Innova Cross dành cho khách gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ nhưng với tiện nghi cao cấp hơn.

Bản máy thuần xăng của Toyota Innova Cross loại 2.0 công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Bản hybrid trang bị động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp một môtơ công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm.

Phạm Trung