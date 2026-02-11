Toyota Innova Cross hybrid giảm giá 45 triệu đồng

Giá bán lẻ của Innova Cross HEV về mức 960 triệu đồng nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid, từ 10/2.

Phiên bản hybrid (HEV) của Toyota Innova Cross vừa được cập nhật giá mới 960 triệu đồng, giảm 45 triệu đồng so với trước. Với các bản màu trắng ngọc trai, giá xe cộng thêm 8 triệu đồng. Giá bán mới của Innova Cross là 730-960 triệu đồng.

Theo Toyota Việt Nam, nguyên nhân điều chỉnh giá Innova Cross HEV là ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của nhà nước dành cho xe hybrid tự sạc. Theo Nghị định 360/2025 hiệu lực từ 2026, các mẫu hybrid tự sạc có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng được giảm 30% thuế TTĐB so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích động cơ. Innova Cross HEV đáp ứng được điều kiện này.

Innova Cross HEV tại một đại lý ở Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Trung

Trước đó, hồi nửa cuối tháng 1, các mẫu hybrid của Toyota như Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Alphard đã giảm giá bán lẻ 37-200 triệu đồng với lý do tương tự. Bản hybrid của Altis hay Camry HEV MID chưa được điều chỉnh giá do đang tạm ngưng nguồn cung.

Giá bán mới của các dòng hybrid của Toyota như sau:

Dòng xe Giá Mức giảm Yaris Cross HEV 728 37 Corolla Cross HEV 865 40 Innova Cross HEV 920 45 Camry HEV TOP 1.460 70 Alphard HEV 4.415 200

* Đơn vị: triệu đồng. Giá bán áp dụng từ 20/1, riêng Innova Cross HEV từ 10/2

Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam 2025 (3.021 xe). Bản hybrid đóng góp khoảng 37% lượng bán vào doanh số chung của dòng Innova Cross. Đối thủ của mẫu xe Toyota là các sản phẩm phân khúc MPV cỡ trung như Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), VinFast VF MPV 7 (819 triệu đồng)...

Trong phân khúc, doanh số của Innova Cross xếp thứ hai sau VF MPV 7. Nếu chỉ tính riêng mảng động cơ đốt trong, mẫu xe Toyota là cái tên bán chạy nhất.

Hiện tất cả các phiên bản của Innova Cross đều nhập khẩu từ Indonesia. Ngoài Innova Cross, Toyota còn bán ba mẫu MPV khác là Veloz, Avanza và Alphard. Doanh số mảng MPV nói chung của hãng trong 2025 đạt 18.125 xe, chiếm 21,2% thị phần, xếp thứ ba phân khúc sau VinFast và Mitsubishi.

Thành Nhạn