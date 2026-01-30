Toyota Hilux Trailhunter giá 903 triệu đồng: lời thách thức cho Ranger Wildtrak

Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 29/1. Hilux tiếp tục nhập khẩu Thái Lan và bán 3 phiên bản. Bản cao cấp nhất Trailhunter 2.8 4x4 AT giá 903 triệu đồng, bản Pro 2.8 4x2 AT giá 706 triệu đồng và bản thấp nhất Standard 2.8 4x2 MT giá 632 triệu đồng.
Như vậy Hilux không có bản 4x4 "giá mềm" mà chỉ có một bản 4x4 cao cấp nhất giá hơn 900 triệu đồng. Tài xế sẽ không có lựa chọn cho chiếc Hilux hai cầu và trang bị cơ bản.
Hilux 2026 Trailhunter giá 903 triệu đồng, giảm 96 triệu đồng so với bản cao nhất của thế hệ trước. Giá này so kè với những đối thủ có cùng khoảng trên 900 triệu đồng như Ford Ranger bản Wildtrak 2.0 4x4 AT giá 979 triệu đồng, Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete giá 924 triệu đồng, Nissan Navara Pro4X giá 960 triệu đồng.
Ở thế hệ mới, cả ba phiên bản của Hilux 2026 đều lắp động cơ dầu 2,8 lít công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm như bản cao ở thế hệ trước. Trong khi ở Hilux 2024 có hai lựa chọn động cơ 2.4 (công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm) và 2.8.
Tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, dẫn động một cầu 4x2 hoặc hai cầu 4x4 tùy phiên bản.
Ngoại thất Hilux thế hệ thứ 9 mới lấy cảm hứng từ hình ảnh "Cyber Sumo", một hướng khác so với kiểu dáng đầu búa quen thuộc trên các mẫu xe Toyota gần đây.
Hilux 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 x 1.885 x 1.815 mm và trục cơ sở 3.085 mm. Trong khi Hilux thế hệ cũ là 5.325 x 1.900 x 1.815 mm, trục cơ sở 3.085 mm. Kích thước của Ford Ranger là 5.362 x 1.918 x 1.875 mm, trục cơ sở 3.270 mm. Mitsubishi Triton là 5.320 x 1.865 x 1.795 mm và dài cơ sở 3.130 mm.
Trên mẫu bán tải Nhật, đèn pha LED mỏng hơn nằm hai bên lưới tản nhiệt hình tổ ong cùng màu thân xe, trong khi các hốc hút gió cản trước góc cạnh và tấm ốp gầm chắc chắn tạo nên vẻ ngoài vuông vắn, tiện dụng.
Bệ bước chân chắc chắn.
Hilux 2026 có khoảng sáng gầm 312 mm lớn nhất phân khúc, trong khi thế hệ trước là 286 mm. Các đối thủ, Ranger có khoảng sáng gầm 235 mm, Triton là 228 mm, Navara ở mức 210, trong khi Isuzu D-Max 235 mm.
Thiết kế mâm (vành) hoàn toàn mới, bao gồm mâm 17 inch sơn đen mờ dành cho phiên bản Pro và mâm 18 inch thiết kế mới hai tông màu dành cho phiên bản Trailhunter.
Ngay phía sau bánh xe, Hilux mới cũng có bậc bước chân hỗ trợ đứng chất/dỡ hàng lên thùng, tương tự Ranger.
Hilux thể hiện rõ nét hơn trước, với đèn hậu LED sắc nét hơn và cản xe hiện đại hơn.
Kiểu dáng Hilux mới quen thuộc vì kính chắn gió, cột và cửa xe giữ nguyên từ người tiền nhiệm đã ra mắt từ năm 2015. Tuy nhiên, chắn bùn trước và sau được thiết kế lại với vòm bánh xe vuông vức, kết hợp với thiết kế vành xe mới, mang lại dáng vẻ cứng cáp hơn.
Nội thất được đại tu toàn diện, kết hợp công nghệ hiện đại với bản chất tiện dụng truyền thống của Hilux. Bảng điều khiển hình hộp và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch độc lập và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Androi Auto.
Vô-lăng thiết kế mới, hầm hố hơn, vay mượn từ đàn anh Land Cruier.
Ngoài ra, xe còn trang bị điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí, sạc không dây.
Lần đầu tiên, Hilux 2026 trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS (Multi-Terrain Select) với nhiều chế độ lái phù hợp với từng bề mặt đường, như Snow/Mud/Sand/Dirt/Auto (Tuyết/Bùn/Cát/Đất/Tự động).
Núm xoay trung tâm lựa chọn chế độ lái, cần gạt gài cầu 2H, 4H hoặc 4L. Bản cao Trailhunter trang bị phanh tay điện tử, trong khi 2 bản thấp dùng phanh tay cơ.
Không gian hàng ghế sau với tựa lưng cố định. Ghế bọc da trên bản hai cầu, bản một cầu sử dụng ghế nỉ.
Hãng xe Nhật Bản nâng cấp hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng, như cảnh báo tiền va chạm, phát hiện người đi bộ và xe đạp. Điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn có chức năng đánh lái. Bên cạnh đó còn có phanh tay điện tử, cảm biến áp suất lốp...
Ford Ranger Wildtrak cũng có gói ADAS phong phú không kém.
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, tích hợp cổng usb.
Với khoảng giá 632-903 triệu đồng, Hilux thế hệ mới tăng sự cạnh tranh so với các đối thủ. Trong phân khúc, Ranger có giá 665 triệu đồng - 1,039 tỷ đồng, Triton giá 655-924 triệu đồng, Navara giá 685-960 triệu đồng và Isuzu D-Max giá 650-880 triệu đồng.
Lương Dũng