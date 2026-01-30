Toyota Hilux Trailhunter giá 903 triệu đồng: lời thách thức cho Ranger Wildtrak

Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 29/1. Hilux tiếp tục nhập khẩu Thái Lan và bán 3 phiên bản. Bản cao cấp nhất Trailhunter 2.8 4x4 AT giá 903 triệu đồng, bản Pro 2.8 4x2 AT giá 706 triệu đồng và bản thấp nhất Standard 2.8 4x2 MT giá 632 triệu đồng.

Như vậy Hilux không có bản 4x4 "giá mềm" mà chỉ có một bản 4x4 cao cấp nhất giá hơn 900 triệu đồng. Tài xế sẽ không có lựa chọn cho chiếc Hilux hai cầu và trang bị cơ bản.