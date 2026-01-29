Toyota hé lộ mẫu xe mới có thể là SUV 7 chỗ

Hình ảnh ban đầu chưa rõ ràng về một chiếc Toyota mới làm dấy lên đồn đoán về mẫu SUV chiến lược với ba hàng ghế.

Hãng xe Nhật công bố một bức ảnh đuôi xe và chỉ kèm theo một câu: "Một điều gì đó mới mẻ sắp xuất hiện". Những chi tiết đó đủ để thu hẹp phạm vi suy đoán, đồng thời vẫn để lại nhiều khoảng trống cho sự diễn giải.

Một số đánh giá cho rằng đây có thể là mẫu bán tải cỡ nhỏ được nhắc đến từ lâu, nhắm đến đối thủ Ford Maverick. Đó là một phỏng đoán hợp lý. Đèn hậu LED mỏng, kính sau thẳng đứng và dường như là mép của thùng xe đều gợi ý điều gì đó tương tự.

Mẫu xe mới của Toyota với đèn hậu là hai dải LED mảnh suốt chiều rộng. Ảnh: Toyota

Kiểu dáng của chiếc xe giống SUV hoặc có thể mềm mại hơn như crossover, dáng đứng thẳng và có giá nóc. Hình dáng này cũng dễ bị nhầm lẫn với xe bán tải.

Toyota RAV4, 4Runner và Land Cruiser đều là những mẫu xe tương đối mới, vì vậy chúng có thể không nằm trong kế hoạch, ngoại trừ khả năng một chiếc RAV4 EV với kiểu dáng khác. Điều vẫn còn khả năng là một chiếc Highlander mới. Grand Highlander của Toyota là một thành công, nhưng Highlander đời đầu vẫn nằm trong kế hoạch, và đây có thể là phiên bản mới.

Một khả năng khác được nhắc đến là chiếc SUV điện ba hàng ghế sắp ra mắt, dự kiến được sản xuất tại nhà máy của Toyota ở Kentucky, Mỹ. Ban đầu dự kiến ra mắt vào năm 2025, nay đã được lùi lại đến nửa đầu năm 2026. Với khung thời gian đó, đây là một ứng cử viên sáng giá.

Ngoài ra, đây có thể chỉ là một bản concept táo bạo mà không có nhiều khả năng sản xuất. Điều được chắc chắn là Toyota sẽ ra mắt một hoặc thậm chí một số sản phẩm mới tại California vào tháng 2.

Mỹ Anh (theo Carscoops)