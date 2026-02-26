Toyota giảm giá hàng nghìn USD cho xe điện vừa ra mắt

MỹToyota tung ưu đãi đến 6.500 USD cho mẫu bZ Woodland chỉ vài tuần sau khi ra mắt nhằm tăng sức cạnh tranh với chính "người anh em" Subaru Trailseeker.

Toyota bZ Woodland mới ra mắt vào giai đoạn phức tạp đối với dòng SUV điện. Được lên ý tưởng và đưa vào sản xuất với mục tiêu hưởng lợi từ các khoản tín dụng thuế liên bang, mẫu crossover điện này lại ra mắt mà không có những khoản tín dụng đó. Ngoài ra, "người anh em song sinh" là Subaru Trailseeker lại có giá thấp hơn hàng nghìn USD. Giờ đây, Toyota đang giảm giá tới 6.500 USD cho mẫu xe điện mới này để thu hút khách hàng.

Theo Cars.com, các ưu đãi này được áp dụng theo các hình thức khác nhau. Người mua có thể nhận được 5.000 USD tiền mặt, khách hàng thuê xe nhận được 6.500 USD tiền mặt hỗ trợ thuê, và những người có điểm tín dụng tốt có thể chọn lãi suất 0% trong 72 tháng cộng 3.500 USD tiền mặt.

Với giá khởi điểm 46.750 USD (bao gồm phí vận chuyển 1.450 USD) và lên đến 48.850 USD cho phiên bản Premium, Toyota chịu áp lực phải giữ cho mẫu xe điện kiểu wagon này cạnh tranh trong một phân khúc đang giảm dần.

Về phần mình, Trailseeker có giá khởi điểm 39.995 USD trước phí vận chuyển, và chưa bao gồm giảm giá. Vì vậy, ngay cả khi giảm 5.000 USD, mẫu xe của Toyota vẫn nằm trong phân khúc giá cao hơn. Điều đó có nghĩa là lợi thế lớn nhất của Woodland có thể đến từ lòng trung thành với thương hiệu, mạng lưới đại lý và việc người mua có thích thiết kế và cách bố trí của Toyota hay không.

bZ Woodland vốn là phiên bản kéo dài của dòng SUV điện bZ của Toyota, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng khả năng off-road. Dài hơn 152 mm so với bZ tiêu chuẩn, chiếc SUV 5 chỗ, kiểu dáng wagon này có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn, và nổi bật với các tấm chắn bùn màu đen và khoảng sáng gầm xe được nâng cao.

Mẫu bZ Woodland 2026 có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 400 km khi sạc đầy với lốp tiêu chuẩn và khoảng 420 km với lốp địa hình tùy chọn.

Mẫu xe điện mới vừa ra mắt tại Mỹ trong tháng 2. Mẫu xe này được lắp ráp bởi Subaru tại nhà máy Yajima, Nhật Bản, song song với Trailseeker. Việc mở bán bZ Woodland đánh dấu bước đi quan trọng của Toyota trong việc sở hữu danh mục xe điện đa dạng nhất từ trước đến nay tại Mỹ, bao gồm các mẫu bZ4X (hiện được gọi đơn giản là bZ), C-HR và sắp tới là Highlander EV.

Mỹ Anh