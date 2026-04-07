Toyota đưa Highlander, Tundra từ Mỹ về bán ở Nhật

Các mẫu Tundra và Highlander sản xuất ở Texas đã có mặt tại quê nhà và dự kiến mẫu sedan Camry cũng sẽ bán tại Nhật vào cuối năm.

Bắt đầu từ tháng 4, người mua tại Nhật Bản sẽ có thể ngồi sau tay lái của một chiếc Toyota với câu chuyện hậu trường khác biệt. Hãng sẽ bắt đầu nhập khẩu các mẫu xe sản xuất tại Mỹ vào thị trường nội địa, khởi đầu với Tundra và Highlander.

Việc Toyota đưa xe sản xuất tại Mỹ vào Nhật Bản đã được nói đến từ 2025, phần lớn được xem là nỗ lực nhằm xoa dịu chương trình đặt nước Mỹ lên trên hết của Tổng thống Donald Trump. Cả Tundra và Highlander đều có thể được bán tại địa phương mà không cần thêm bất kỳ thủ tục chứng nhận nào, giúp quá trình ra mắt diễn ra suôn sẻ hơn. Camry sản xuất tại Mỹ cũng dự kiến sớm được nhập khẩu.

Mẫu bán tải Toyota Tundra 2026 phiên bản TRD Pro CrewMax. Ảnh: Car and Driver

Tuy nhiên, có một thỏa hiệp trong tất cả những điều này. Không có mẫu xe nào trong số này được thiết kế lại cho thị trường vốn quy định vô-lăng nằm bên phải. Thậm chí, vô-lăng của Tundra sản xuất ở Mỹ và bán ở Nhật vẫn giữ vô-lăng bên trái. Lý do đơn giản: các con số không đủ biện minh cho chi phí.

Toyota dự kiến chỉ bán được 80 chiếc Tundra và 40 chiếc Highlander mỗi tháng, tương đương khoảng 960 chiếc bán tải và 480 SUV mỗi năm. Để so sánh, năm 2025, hãng bán được 147.610 chiếc Tundra tại Mỹ, tức khoảng 415 chiếc mỗi ngày. Doanh số Highlander cũng tương tự, với 56.208 chiếc được bán ra, hay khoảng 159 chiếc mỗi ngày.

Có nghĩa, động thái này không liên quan đến nhu cầu thị trường mà chỉ nhằm mục đích làm hài lòng một nhóm khách hàng người Mỹ cụ thể.

Chỉ phiên bản duy nhất của mẫu bán tải được cung cấp, gọi là phiên bản 1794. Xe trang bị động cơ V6 i-Force tăng áp kép 3,4 lít của Toyota. Thông số công suất dành riêng cho thị trường Nhật Bản chưa được công bố, nhưng bản dành cho thị trường Mỹ có công suất 389 mã lực và mô-men xoắn 649 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh bán thời gian.

Tundra tại Nhật Bản có kích thước lớn tương đương với phiên bản Mỹ, sẽ nổi bật giữa các dòng kei-car đang thống trị đường phố địa phương. Giá khởi điểm là 12 triệu yen, tương đương 75.200 USD, khá gần với giá khởi điểm 71.305 USD cho cùng phiên bản 1794, chưa bao gồm phí vận chuyển 2.098 USD và thuế.

Trong khi đó, Highlander sẽ được bán ra với hệ thống truyền động hybrid 4 xi-lanh song song 2,5 lít của Toyota, sản sinh công suất 247 mã lực và dẫn động 4 bánh. Phiên bản duy nhất, Limited ZR Hybrid, trang bị ba hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh JBL và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Nhưng khác với Tundra, vô-lăng của Highlander bán ở Nhật sẽ có vô-lăng ở bên phải.

Thực tế, Toyota đã bán mẫu Highlander tại Nhật Bản năm 2000-2007, nhưng mẫu xe đó được đổi tên thành Kluger. Giá của mẫu xe mới sẽ bắt đầu từ 8,6 triệu yen (khoảng 53.800 USD), cũng tương đương với giá bán tại Mỹ, nơi một chiếc Limited Hybrid có giá khởi điểm 52.075 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD, cộng thêm thuế.

Cuối năm nay, Honda cũng sẽ bắt đầu bán các mẫu Acura Integra Type S và Honda Passport TrailSport Elite sản xuất tại Mỹ ở Nhật Bản. Nissan cũng có kế hoạch xuất khẩu mẫu Murano sản xuất tại Tennessee, Mỹ, về Nhật Bản từ 2027.

Mỹ Anh (theo Autoblog)