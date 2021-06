Toyota Altis giảm hơn 60 triệu đồng

Hà NộiCả hai phiên bản đều được giảm giá nhưng bản 1.8E có mức giảm tốt hơn 1.8G, giá bán thấp nhất khoảng 670 triệu đồng.

Cụ thể, cả hai phiên bản đều được các đại lý chào bán với mức giảm 35-45 triệu tiền mặt và 12-15 triệu phụ kiện. Mức giảm này có thể quy đổi từ tiền mặt sang phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ. Tuy nhiên có một số đại lý quy đổi hết thành tiền mặt.

Phiên bản Giá niêm yết Giá bán Mức giảm 1.8 E 733 670-685 48-63 1.8 G 763 720-740 23-43

(Đơn vị: triệu đồng)

Mức giảm này có thể khác nhau ở các đại lý hoặc tùy vào điểm nào trong tháng, theo một số nhân viên bán hàng giá bán vào cuối tháng chạy chỉ tiêu có thể được giảm sâu hơn. Hiện nay, Altis có hai phiên bản 1.8E và 1.8G, bỏ bản 2.0 như trước đây. Trang bị các phiên bản được nâng lên tương ứng.

Corolla Altis phiên bản nâng cấp tại đại lý.

Trong khi Toyota Việt Nam không có thông cáo nào về chương trình khuyến mãi, các đại lý cho biết việc họ giảm giá đơn thuần là kích cầu mua sắm và hoàn toàn chưa có thông tin về việc thế hệ mới được bán vào lúc nào.

Tất cả các xe đều sản xuất 2021 và có đủ màu cho khách hàng lựa chọn. Trước đây, Altis là mẫu xe cỡ C bán chạy nhất phân khúc, nhưng sau đó Mazda3 và Cerato cải tiến về mẫu mã, tính năng đã vươn lên để vượt qua Altis.

Ngoài việc bị cạnh tranh mạnh đến từ các đối thủ, phân khúc sedan cỡ C cũng bán chậm hơn do khách hàng chuyển hướng mua các mẫu xe gầm cao cỡ B, C nhiều hơn. Trong phân khúc Altis hiện đang là mẫu xe bán chậm nhất tính trong 5 tháng đầu năm 2021.

Ánh Dương