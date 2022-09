Tour xem World Cup 2022 giá hàng trăm triệu đồng vẫn kín chỗ

Tour đi Qatar xem World Cup 2022 vào tháng 11 hiện dao động từ 170 đến 320 triệu đồng một người nhưng hết chỗ sớm hoặc không có ngày mong muốn.

Trần Thanh (43 tuổi, Hà Nội), fan ruột của tiền đạo người Argentina, Lionel Messi, sau khi không thể tự đặt được khách sạn tại thủ đô Doha (Qatar) đã tìm đến các đơn vị cung cấp tour xem World Cup trọn gói. Thanh cho biết đã liên hệ hai nơi nhưng trận đấu anh muốn xem ngày 27/11 giữa Argentina và Mexico đều đã hết vé nên đang cân nhắc đổi sang trận khác.

Theo khảo sát của phóng viên VnExpress, tour đi Qatar xem World Cup 2022 đang được nhiều công ty du lịch khai thác. Giá hiện dao động từ 170 đến 320 triệu đồng một người cho lịch trình 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu. Trong đó, khoảng 150 triệu đồng là trọn gói tour khám phá Qatar, còn lại là tiền vé vào cửa xem World Cup, từ 20 đến 150 triệu đồng một vé tuỳ trận, tùy vị trí ngồi.

Đây được coi là mức giá cao nhất từ trước đến nay đối với một tour trung bình đi xem World Cup, xuất phát từ Việt Nam. Năm 2018 khi World Cup được tổ chức ở Nga, một tour tương tự có giá từ 80 đến 100 triệu đồng. Do có World Cup, chỉ tính riêng hành trình khám phá Qatar, giá đã tăng chóng mặt. Cùng lộ trình này năm 2019, giá tour chỉ khoảng 30 triệu đồng một người. Chưa kể Qatar còn bị đánh giá là nơi "nhàm chán và không có nhiều điểm tham quan".

"Các chi phí về phòng khách sạn, vé máy, visa... ngay lập tức bị đội lên sau khi FIFA thông báo World Cup tổ chức tại Qatar. Đơn vị làm tour cũng rất khó khăn mới chốt được hợp đồng với các đối tác tại đây. Đặc biệt là khách sạn, do không có nhiều lựa chọn nên chúng tôi buộc phải trả giá cao hơn để giữ chỗ", Nguyên Hải, người phụ trách bán tour Qatar của Đất Việt Tour, cho biết.

Sân vận động quốc tế Khalifa - một trong những địa điểm tổ chức World Cup 2022. Ảnh: BTCWC2022

Giá cao và sẵn sàng bỏ tiền nhưng hiện nhiều người hâm mộ Việt Nam không phải lúc nào đặt được tour như mong muốn. Đại diện Đất Việt Tour cho biết, mỗi trận công ty chỉ cung cấp tối đa 25 chỗ, với một số trận hot chỉ hai ngày là hết chỗ, và đã hết cách đây vài tháng. Hiện mỗi tuần công ty chốt thành công tour World Cup 2022 cho từ 10 đến 12 khách.

Công ty Lữ hành Vacation Travel tại TP HCM cho biết đã bán hết 15 chỗ cho tour 4 ngày 3 đêm và xem một trận đấu ở vòng tứ kết với giá trọn gói 199 triệu đồng. Mở dịch vụ từ cuối tháng 7, Hồng Ngọc Hà Travel đến nay đã bán được hơn 200 chỗ, khách đã chuyển khoản 100% tiền vé.

Sở dĩ nhiều khách lựa chọn tour trọn gói bởi nếu đi tự túc, cơ hội đặt được phòng ở thủ đô Doha gần như bằng không và chi phí cũng rất cao.

Cụ thể, chi phí dự kiến phải trả cho một người nếu đi tự túc bao gồm: vé máy bay khứ hồi Qatar khoảng 2.000 USD (gần 50 triệu đồng); tiền thuê phòng từ 100 đến 200 USD một đêm (từ 2 đến 5 triệu đồng), thuê căn hộ khoảng 500 USD một đêm (khoảng 12 triệu đồng). Tiền vé vào xem World Cup dao động từ 20 đến 150 triệu đồng một vé. Trường hợp nếu không mua được vé trực tiếp, phải qua bên thứ ba, giá có thể chênh lệch 10%.

Anh Ngô Trần Hải An, phóng viên tự do tác nghiệp tại World Cup 2022, cho biết nhiều ngày nay anh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể đặt được phòng. "Thủ đô Doha khá nhỏ (khoảng 132 km2) và hầu hết các khách sạn đều đã kín. Một số người phải qua Dubai ở hoặc thuê phòng trên vịnh. Phương án này mất thời gian di chuyển và thêm chi phí nhưng không còn lựa chọn nào khác", anh An nói.

Hiện Hồng Ngọc Hà Travel cũng nhận các dịch vụ lẻ như phòng, đặt vé máy bay, vé xem bóng đá... cho khách không đi tour. Tương tự, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour không mở tour trọn gói đợt này, chỉ có dạng Free&Easy bao gồm khách sạn, vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam và vé xem các trận ở vòng loại. Mức giá trung bình khoảng 125 triệu đồng một người, dao động tùy trận đấu, vị trí ngồi... Theo đại diện các công ty lữ hành này, hiện Doha đã kín hầu hết các phòng trong tháng 11. Tháng 12 vẫn còn nhưng cũng rất ít lựa chọn.

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11 đến 18/12 tại Doha, Qatar. Theo dự kiến, sẽ có gần 2 triệu người đến Qatar trong thời gian diễn ra sự kiện. Đại diện Ban tổ chức từng cho biết, nước này sẽ hạn chế du khách tới Qatar thời điểm diễn ra giải đấu bằng cách chỉ cho phép những người đã có vé vào sân được nhập cảnh.

Nước chủ nhà cũng thừa nhận chỉ "có thể cung cấp tối đa 130.000 phòng khách sạn, trong đó 90.000 phòng dành cho các nền tảng đặt phòng trực tuyến", phần lớn đã dành cho FIFA và các đối tác tài trợ. Hiện khách sạn và căn hộ để phục vụ du khách đã được đặt hết dù giá cao. Một chiếc lều và cabin do ban tổ chức bố trí ở sa mạc có giá 400 USD cũng đã hết chỗ. Đây được cho là cách ở rẻ nhất cho các cổ động viên tới World Cup 2022.

Thanh Thúy