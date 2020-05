Tour trải nghiệm online khoa Du lịch HSU 

Với Campus tour online, phụ huynh và học sinh có dịp khám phá, trải nghiệm cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam năm 2019 do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận. Cụ thể, đó là 5 điểm đến nổi bật và ấn tượng của Đại học Hoa Sen:

Điểm đến một: Sảnh trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng.

Điểm đến 2: Nhà hàng Vatel - Phòng thực hành chuẩn quốc tế. Tại đây, bạn có thể "soi" từng góc bếp, khu pha chế, các lớp kỹ năng mà sinh viên ngành Vatel đang theo học.

Điểm đến 3: Phòng thực hành ngành Lữ Hành tại HSU. Bạn có thể khám phá quầy lễ tân, cách sinh viên HSU đón tiếp khách, lên chương trình tour... Ngoài ra, bạn sẽ gặp gỡ những sinh viên kỳ cựu đang thực hiện những đề án lớn hiện nay của khoa Du lịch.

Điểm đến 4: Thế nào là chương trình đào tạo chú trọng thực hành thực tế? Tại điểm đến này, bạn sẽ có dịp khám phá các phòng thực hành nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn tại campus HSU Quang Trung.

Điểm đến 5: Khoa Du lịch HSU.

Theo đại diện trường, với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, nhân sự cấp quản lý trong các tập đoàn, khách sạn quốc tế trong và ngoài nước, khoa Du lịch HSU không chỉ đào tạo các ngành dịch vụ tiêu biểu như du lịch - khách sạn - nhà hàng, mà còn chú trọng tính chất cộng đồng, giá trị bền vững cho môi trường, hệ sinh thái cùng các kiến thức về đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, kiểm định và kinh doanh thực phẩm.

Khoa Du lịch hiện có 6 ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ thực phẩm và chương trình liên kết hợp tác với trường Du lịch và Khách sạn quốc tế Vatel.

Sinh viên Khoa Du lịch HSU học tại các phòng thực hành được đầu tư giống 100% thực tế.

HSU có các cơ sở đào tạo được đầu tư khang trang, hiện đại. Khoa Du lịch của trường có các lớp học thực hành chiếm tổng thời lượng lên đến 50% cho các môn chuyên ngành và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì vậy, HSU đầu tư các phòng thực hành, phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại theo chuẩn VTOS, giống những hệ thống và cơ sở vật chất thực tế mà các doanh nghiệp đang sử dụng kinh doanh và nghiên cứu như: mô hình nhà hàng, khu vực lễ tân, buồng phòng, quầy bar, công ty du lịch, phòng thí nghiệm hoá sinh.

Bên cạnh đó, HSU còn có nhà hàng thực hành tại 120Bis Sương Nguyệt Ánh (Quận 1, TP HCM). Đây là nhà hành thực tế đưa vào hoạt động kinh doanh với khách thật và vận hành bởi 80% là sinh viên của khoa Du lịch HSU. Tại đây, các sinh viên được thực hành các kỹ năng về bếp, barista, bartender, sommelier... cùng các nghiệp vụ phục vụ theo tiêu chuẩn nhà hàng quốc tế.

Sinh viên Khoa Du lịch HSU thực hành tại nhà hàng thực tế tại trung tâm TP HCM.

Ngoài ra, Khoa Du lịch HSU còn có hệ thống kết nối với các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam và quốc tế nhằm mở rộng, tăng cường thực tập, kiến tập và là cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp của khoa - hơn 95%.

Đón đầu xu hướng dịch chuyển dần về các ngành dịch vụ đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới, Khoa Du lịch HSU trang bị cho sinh viên sẵn sàng hội nhập trong môi trường quốc tế với khả năng giao tiếp hiệu quả, chương trình học cập nhật gắn với thực tiễn. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng học tập tại trường, chương trình trao đổi sinh viên cũng được chú trọng. HSU hợp tác với nhiều đối tác quốc tế tại Pháp, New Zealand, Bỉ, Mỹ, Indonesia, Đài Loan...

Sinh viên khoa Du lịch HSU năng động, tự tin trở thành "công dân toàn cầu".

Trở thành sinh viên khoa Du lịch HSU bạn còn có những trải nghiệm khác như tham gia các đề án, dự án, tổ chức các sự kiện. Đề án sinh viên của khoa du lịch mang nhiều màu sắc đặc trưng của từng ngành, đặc biệt là sự sáng tạo của sinh viên khi áp dụng vào thực hiện các sự kiện hay cuộc thi về chuyên ngành du lịch - khách sạn - nhà hàng.

Các đề án nổi bật của khoa Du lịch HSU với quy mô vượt ra ngoài phạm vi TP HCM và trải dài khắp các tỉnh thành trên toàn quốc như các cuộc thi: I-Hotelier, The Future Chef, The Guiding Star, GenX, State of Dessert...

Thế Đan