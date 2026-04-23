Tour Nhật Bản - Trung Quốc đắt khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

Các tour đi Đông Bắc Á trở thành tâm điểm hút khách khởi hành dịp Giỗ Tổ, nhờ đa dạng trải nghiệm, mức chi phí phù hợp với nhiều người.

"15 triệu đồng không quá đắt nhưng cũng đủ để lọc các tour giá rẻ và có nhiều trải nghiệm tốt hơn khi đi du lịch", Đồng Nguyên Thảo, 29 tuổi, sống tại Hải Phòng, nói về quyết định đi tour Đài Loan 5 ngày 4 đêm dịp Giỗ Tổ.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel, đơn vị 10 năm kinh nghiệm phụ trách tour outbound (đưa khách Việt đi du lịch quốc tế), các tuyến Nhật Bản và Trung Quốc đang là những sản phẩm bán tốt nhất dịp Giỗ Tổ.

Giá các tour từ 15-30 triệu đồng, thời gian trung bình 4-6 ngày tùy theo hành trình và tiêu chuẩn dịch vụ. Nhóm tour này hiện chiếm 65-75% tổng lượng tour outbound bán ra tại công ty và tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhất.

Mặc cổ phục chụp ảnh lưu niệm khi đến Trung Quốc du lịch là trào lưu được nhiều khách Việt trẻ yêu thích.

Ghi nhận từ công ty du lịch Otrip cũng cho thấy các hành trình châu Á, đặc biệt Trung Quốc, đang chiếm ưu thế vượt trội, với khoảng 80% tổng lượng tour được bán ra, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài đường bay, nhiều du khách Việt chuyển sang tour đường bộ do vé máy bay khan hiếm.

Khảo sát nhanh của VnExpress với các công ty du lịch hai miền Nam - Bắc, tour Đông Bắc Á đang trở thành sản phẩm hàng đầu được khách Việt săn đón, với tỷ lệ tour bán ra chiếm 30-40% tổng số tour, có nơi tăng vượt bậc lên đến 80% như Otrip.

Giá tour dịp lễ thường cao hơn ngày thường 20-25 % tùy tuyến, các tour Trung Quốc có dải giá rộng hơn, từ 6-7 triệu đồng đến 15-40 triệu đồng. Các tour Nhật Bản giá dao động quanh mức 30-40 triệu đồng.

Giải thích lý do các tour Đông Bắc Á "hot" dịp này, ông Tuấn cho rằng lý do đến từ yếu tố mùa vụ và trải nghiệm. Nhật Bản có mùa hoa anh đào tháng 3-4. Ngoài ra dịp 30/4 Nhật Bản còn có mùa hoa tử đằng, hoa chi anh, anh đào nở muộn hấp dẫn du khách.

Hiện tại, Việt Nam có gần 40 đơn vị lữ hành nằm trong danh sách công ty du lịch chỉ định của Nhật Bản. Do đó, nếu du khách xin visa đoàn và đi tour đến Nhật, thủ tục nộp qua các đại diện này đơn giản và dễ đậu hơn.

Mức giá hợp lý, phân khúc tầm trung kết hợp cảnh đẹp ở các điểm đến "sang chảnh" cũng là lý do giúp các tour được mua nhiều.

Trong bối cảnh hàng không quốc tế biến động, chi phí bay tăng cao và lịch trình thiếu ổn định, Trung Quốc nổi lên như một lựa chọn "cân bằng hoàn hảo", ông Trần Văn Đạt, Giám đốc công ty du lịch Otrip, đánh giá. Điểm mạnh của các hành trình này nằm ở ba yếu tố: chi phí hợp lý, dễ tiếp cận nhờ có cả đường bay và đường bộ, nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết điểm đáng chú ý của mùa lễ năm nay không nằm ở việc tăng số lượng, mà ở chỗ hành vi tiêu dùng đang dịch chuyển theo hướng chọn lọc hơn.

Du khách cân nhắc kỹ hơn về thời lượng nghỉ, mức độ thuận tiện trong di chuyển, độ tin cậy của thương hiệu và giá trị trải nghiệm thực tế.

Trong hai dịp nghỉ lễ liền kề của tháng 4, công ty dự kiến phục vụ gần 18.000 lượt khách cho thấy sức mua của thị trường vẫn được duy trì ở mức tích cực, đồng thời phản ánh xu hướng đặt dịch vụ đang tiếp tục phân hóa rõ hơn theo quỹ thời gian và mục đích chuyến đi.

Khách có xu hướng ra quyết định sớm hơn với các tour đường bay, các hành trình quốc tế gần và các sản phẩm đã được chuẩn bị lịch trình rõ ràng, tối ưu thời gian. Nhóm khách gia đình và khách đi theo nhóm nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Đại diện các đơn vị lữ hành nhận thấy nhu cầu du lịch của nhóm khách trẻ có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, phân khúc 30-45 tuổi vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng vai trò là người ra quyết định và thường đặt tour cho cả gia đình. Đây cũng là nhóm khách có xu hướng đi du lịch thường xuyên, chi tiêu có kế hoạch, đóng vai trò chính trong tăng trưởng thị trường outbound.

Khách cũng ưu tiên trải nghiệm hơn giá rẻ, sẵn sàng chi tiêu cao hơn để có hành trình chất lượng, dịch vụ tốt, các tour no shopping (không mua sắm) được nhiều khách ưu tiên chọn.

"Khách Việt đang không còn dừng ở quan điểm 'đi cho biết', mà chuyển dịch sang trải nghiệm có chọn lọc, tối ưu thời gian và chất lượng dịch vụ", đại diện Otrip nhận xét.

