Tottenham khác biệt thế nào thời hậu Harry Kane

AnhSau khi tiền đạo chủ lực Harry Kane dứt áo sang Bayern, Tottenham thể hiện bộ mặt tươi mới với khởi đầu tốt nhất lịch sử, dẫn đầu Ngoại hạng Anh bằng tám trận bất bại.

Tân HLV Ange Postecoglou không tuyển mộ trung phong thay thế Kane, mà mang về những cầu thủ chạy cánh là Manor Solomon, Brennan Johnson cùng nhạc trưởng James Maddison. Ông cũng thuyết phục CLB mua đứt Dejan Kulusevski - tiền đạo cánh Thụy Điển nhập đội theo diện cho mượn từ tháng 1.

Vì vậy, trước thềm mùa giải mới, Paul Merson dự đoán Tottenham sẽ sa sút và thậm chí chật vật để đứng nửa trên bảng điểm khi không còn Kane trong đội hình. "Kane ghi 30 bàn mùa trước và Tottenham chỉ đứng thứ tám", cựu tiền vệ người Anh nói. "Tottenham có thể vào top 4 nếu Kane ở lại, và khó đứng nửa trên khi Kane đã rời đi. Ai sẽ ghi bàn thay Kane chứ?".

Son Heung-min ghi bàn mở tỷ số trận Tottenham hạ Liverpool 2-1 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 1/10. Ảnh: PA

Nhưng qua tám vòng đầu, Tottenham thể hiện bộ mặt mới, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, ghi tới 18 bàn, chỉ sau Brighton (21), Newcastle (20), Aston Villa (19) để đứng đầu bảng. Điều đó trái ngược với bầu không khí ảm đạm dưới thời Antonio Conte, người đã tạo ra tập thể nhút nhát và thiếu tự tin.

"Tottenham thực sự đã được tự do, không còn bị ràng buộc bởi sự phụ thuộc vào một tiền đạo đẳng cấp thế giới, người sẽ gánh vác mọi công việc nặng nhọc cho đội", báo Anh Sportmail bình luận. "Nó giống như một chương trình truyền hình mất đi nhân vật chính, nhưng dàn diễn viên phụ đã tỏa sáng và giúp xếp hạng của chương trình đó cao hơn".

Sự tự do đó được thể hiện qua thông số tấn công, khi Tottenham đang sút nhiều hơn đáng kể so với thời cựu HLV Antonio Conte đầu mùa trước. Họ hiện có 153 cú sút qua tám vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024, nhiều hơn 38 cú so với cùng giai đoạn mùa trước.

Trong đó, tân binh Maddison tỏa sáng khi đã tạo ra 25 cơ hội. Cùng kỳ mùa trước, chính Kane dẫn đầu thông số này khi kiến tạo 16 cơ hội và cũng là người ghi bàn tốt nhất với sáu pha lập công.

Trên thực tế, mùa trước Tottenham cũng bắt nhịp ấn tượng, chỉ kiếm được kém mùa này ba điểm và thậm chí ghi nhiều hơn một bàn qua tám vòng đầu. Nhưng đội bóng của Postecoglou hiện tại có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn cùng kỳ mùa trước (15,1 so với 14) và sút trúng hướng cầu môn nhiều hơn (56 so với 51).

Thay vì chỉ dựa vào các bàn thắng của Kane, Tottenham hiện chia sẻ trọng trách làm bàn cho nhiều cầu thủ. Đội trưởng Son Heung-min dẫn đầu với sáu lần lập công, còn Maddison, Kulusevski và trung vệ Cristiano Romero đều có hai bàn.

Vicario sau một pha đẩy bóng cứu thua trong trận Tottenham hạ Man Utd 2-0 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh ngày 19/8. Ảnh: AFP

Không chỉ hàng công, hàng thủ của Tottenham cũng cải thiện dưới thời Postecoglou. Tân binh Mickey Van de Ven thi đấu ấn tượng và kết hợp tốt với Cristian Romero tạo thành bộ đôi vững chắc trước Guglielmo Vicario - người chiếm suất bắt chính của Hugo Lloris. Tottenham mới lọt lưới tám bàn, chỉ sau Arsenal, Man City (cùng 6 bàn), Crystal Palace, Chelsea (cùng 7). Mùa trước, sau tám vòng đầu, họ nhận tới 10 bàn thua.

Tottenham chỉ đối mặt với 104 cú sút qua tám vòng đầu mùa này, so với 127 cùng kỳ mùa trước. Đoàn quân dưới trướng Postecoglou cũng giữ sạch lưới tới ba trận, nhiều hơn một trận mùa trước, khi đội bóng của Conte đá phòng ngự phản công với hàng thủ lùi sâu hơn.

Sau trận thắng 1-0 trên sân Luton cuối tuần qua để vươn lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, HLV Postecoglou nhấn mạnh các học trò đang tìm cách "thay đổi vận mệnh của CLB" khi có khởi đầu tốt nhất kể từ khi vô địch năm 1960, đồng thời từ chối so sánh với mùa giải trước.

"Tôi không nghĩ thật công bằng khi so sánh với mùa trước và nói về những gì đã xảy ra sau đó", nhà cầm quân người Australia bày tỏ. "Tất cả đều là công lao của các cầu thủ, cách họ đã tin tưởng vào những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Chúng tôi thể hiện sự đoàn kết, không chỉ được thể hiện qua những chiến thắng hay lối đá đẹp mắt, mà còn với sự kiên cường".

Postecoglou bắt tay James Maddison sau khi Tottenham hòa 2-2 trên sân Brentford ở trận ra quân Ngoại hạng Anh ngày 13/8. Ảnh: Reuters

Tại Đức, Kane cũng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới khi ghi 9 bàn qua 10 trận. Nhưng Bayern hiện chỉ đứng thứ ba Bundesliga với 17 điểm, kém Stuttgart và Leverkusen lần lượt một và hai điểm.

