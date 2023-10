Tottenham được dự đoán sẽ sớm sụp đổ

Theo cựu hậu vệ Bacary Sagna, Tottenham sẽ không duy trì sự ổn định và ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này vẫn là cuộc đua giữa Arsenal và Man City.

"Cuộc đua danh hiệu sẽ diễn ra giữa Arsenal và Man City, còn Tottenham sẽ sụp đổ như thường lệ", Sagna bình luận trên Paddy Power ngày 10/10. "Tôi nói như vậy không phải với tư cách là người hâm mộ Arsenal. Nhưng tôi không nghĩ Tottenham đủ ổn định trong suốt mùa giải để làm ứng cử viên vô địch".

Sagna bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho Lens rồi chuyển tới khoác áo Arsenal dưới trướng HLV huyền thoại Arsene Wenger giai đoạn 2007-2014, ghi năm bàn qua 284 trận và đoạt một danh hiệu - Cup FA năm 2014. Wenger từng ca ngợi Sagna là hậu vệ phải hay nhất Ngoại hạng Anh. Sau đó, cầu thủ Pháp lần lượt khoác áo Man City, Benevento rồi giải nghệ tại CLB MLS, Montreal Impact.

HLV Postecoglou chia vui với đội trưởng Son Heung-min sau khi Tottenham thắng chủ nhà Burnley 5-2 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh ngày 2/9. Ảnh: PA

Theo Sagna, Tottenham khởi đầu tốt và có thể cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, nhưng không thể cạnh tranh danh hiệu. "Ngoài Son Heung-min, tôi không thấy ai trong đội có thể dẫn dắt hoặc đóng vai trò quan trọng để giúp Tottenham đua vô địch", cựu hậu vệ 40 tuổi bình luận tiếp. "Tôi tôn trọng các cầu thủ Tottenham, và họ đang thi đấu tốt dưới trướng HLV mới. Nhưng mùa giải còn dài và tôi không thấy họ có thể duy trì phong độ cao trong thời gian dài".

Mất tiền đạo đội trưởng Harry Kane vào tay Bayern, nhưng Tottenham lại thể hiện bộ mặt tươi mới dưới trướng tân HLV Ange Postecoglou và có khởi đầu tốt nhất kể từ khi vô địch năm 1960. Chiến thắng 1-0 trên sân Luton cuối tuần qua giúp họ giữ mạch bất bại từ đầu mùa (6 thắng, 2 hòa), vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 20 điểm, bằng Arsenal nhưng hơn về chỉ số phụ.

Chris Sutton cho rằng nhiều người cảm thấy "ghen tị" với dự án và phong cách thi đấu hấp dẫn mà Postecoglou đang theo đuổi tại Tottenham. "Tôi không thích điều đó", cựu tiền đạo người Anh nói trên kênh podcast It's All Kicking Off. "Tại sao chúng ta không thể vui mừng cho Tottenham khi đội đang chơi tốt. Nhiều người hơi lo lắng về Postecoglou và các cầu thủ đó. Họ muốn Tottenham thua một hoặc hai trận và sụp đổ".

Người đồng dẫn chương trình của Sutton, Ian Ladyman không đồng ý khi cho rằng hầu hết người hâm mộ và các chuyên gia có cái nhìn toàn diện về bóng đá Anh đều muốn thấy Tottenham thi đấu tốt. Cá nhân Ladyman xem việc đoàn quân dưới trướng Postecoglou thăng hoa là luồng gió mới cho Ngoại hạng Anh.

Trên TNT Sports, Rio Ferdinand đánh giá cao việc Tottenham thắng trên sân Luton bất chấp việc tiền vệ Yves Bissouma bị đuổi từ cuối hiệp một, và ca ngợi Postecoglou đã truyền sự vững vàng cho các học trò. Trong khi đó, cựu tiền đạo Ian Wright nhận định Tottenham sẽ gặp khó nếu một trong hai trung vệ Micky van de Ven hoặc Cristian Romero chấn thương, và Postecoglou buộc phải sử dụng Eric Dier.

Sau quãng nghỉ hai tuần nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Tottenham sẽ gặp Fulham ở vòng chín Ngoại hạng Anh ngày 23/10.

Hồng Duy