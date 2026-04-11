Tottenham bị đẩy xuống nhóm rớt khỏi Ngoại hạng Anh

AnhWest Ham đè bẹp Wolves 4-0 ở trận đấu sớm vòng 32 Ngoại hạng Anh, qua đó vươn lên thứ 18 và đẩy Tottenham xuống nhóm rớt hạng.

Trên sân Olympic tối 10/4, West Ham áp đảo khi dứt điểm 19 lần với 7 cú trúng đích - vượt trội so với 11 và 2 của đội khách. Konstantinos Mavropanos và Valentín Castellanos cùng lập cú đúp, giúp West Ham có chiến thắng quan trọng.

Đây là lần thứ hai West Ham có hai cầu thủ cùng ghi ít nhất hai bàn trong một trận Ngoại hạng Anh. Lần hiếm hoi còn lại diễn ra trong trận gặp Sheffield Wednesday hồi tháng 5/1997, khi Paul Kitson lập hat-trick và John Hartson lập cú đúp.

Các cầu thủ West Ham mừng bàn của Konstantinos Mavropanos trong trận thắng Wolves 4-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Olympic, London, Anh ngày 10/4/2026. Ảnh: Reuters

Quan trọng hơn, chiến thắng 4-0 giúp West Ham tạm vươn lên thứ 17 Ngoại hạng Anh với 32 điểm. Tottenham, với 30 điểm, tụt xuống thứ 18 - vị trí phải xuống đá Championship mùa tới. Lần đầu tiên kể từ tháng 1/2009, Tottenham rơi vào khu vực xuống hạng ngoài giai đoạn đầu mùa.

Tottenham còn bảy trận để cứu vãn mùa giải, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Sunderland ngày 12/4. CLB thành London buộc phải thắng nếu muốn thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Tuy nhiên, Jamie Redknapp tỏ ra hoài nghi về chất lượng đội hình Tottenham, đặc biệt là khả năng tạo khác biệt của các cá nhân. Cựu danh thủ người Anh cho rằng Tottenham thiếu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu như Jarrod Bowen hay Crysencio Summerville - những người đang giúp West Ham duy trì phong độ ấn tượng.

"Bạn cần những cầu thủ có thể tỏa sáng và mang về chiến thắng. Nhìn vào Tottenham, ai sẽ làm điều đó?", Redknapp nói trên Sky Sports sau trận thắng của West Ham. "Bowen hay Summerville luôn biết cách tạo khoảnh khắc. Đó là điều Tottenham đang thiếu".

Cựu danh thủ người Anh đánh giá cao cặp trung vệ Axel Disasi - Konstantinos Mavropanos của West Ham, cho rằng họ phù hợp hơn với cuộc chiến trụ hạng so với bộ đôi Cristian Romero - Micky van de Ven bên phía Tottenham. "Các hậu vệ Tottenham có thể nghĩ họ quá giỏi cho tình cảnh hiện tại", ông nói.

HLV Roberto De Zerbi trong buổi tập của Tottenham ngày 10/4. Ảnh: Shutterstock

Redknapp cũng cảnh báo về rủi ro khi Tottenham bổ nhiệm Roberto De Zerbi - HLV nổi tiếng với triết lý kiểm soát bóng và triển khai từ tuyến dưới. Theo ông, việc áp dụng lối chơi này trong bối cảnh đội bóng thiếu tự tin có thể phản tác dụng.

"De Zerbi là HLV giỏi, nhưng yêu cầu chơi bóng từ hàng thủ trong tình cảnh hiện tại là rủi ro lớn. Điều Tottenham cần lúc này là tìm cách chiến thắng, chơi đơn giản và thể hiện quyết tâm", Redknapp bình luận.

Cựu tiền vệ 52 tuổi nhấn mạnh, để triển khai triết lý của De Zerbi, đội bóng cần thời gian chuẩn bị dài, thậm chí vài tháng, thay vì tạo hiệu quả ngay lập tức. Trong khi đó, Tottenham phải đối mặt với áp lực giành điểm ngay lập tức nếu không muốn xuống hạng.

Hồng Duy