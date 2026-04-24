Total Football VNG được chọn thi đấu tại SEA Esports Nations Cup

Total Football VNG là một trong năm môn tranh tài ở giải SEA Esports Nations Cup, trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026 vào tháng 5 tới.

Trò chơi bóng đá di động Total Football VNG do GALA Sports phát triển vừa được VNGGames cho ra mắt ngày 22/4. Game đã thu hút hơn 3 triệu lượt đăng ký trước và nhận nhiều phản hồi, hưởng ứng từ phía cộng đồng người chơi sau các giai đoạn thử nghiệm.

Tựa game này cũng sẽ có mặt sự kiện dành cho ngành game lớn nhất toàn quốc - Vietnam GameVerse 2026. Total Football VNG là một trong 5 bộ môn thi đấu tranh huy chương của SEA Esports Nations Cup (SNC) mùa đầu tiên.

Total Football VNG chính thức ra mắt tại Đông Nam Á từ 22/4. Ảnh: VNGGames

SNC là giải đấu Thể thao điện tử cấp độ đội tuyển quốc gia đầu tiên do Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng, ra mắt với sự tham gia và đồng hành của các liên đoàn thành viên trong khu vực. Mùa giải đầu tiên của SEA Esports Nation Cup sẽ được tổ chức tại TP HCM trong hai ngày 8-9/5, thuộc khuôn khổ của sự kiện Vietnam GameVerse 2026. Theo đại diện nhà phát hành VNGGames, việc được trở thành bộ môn thi đấu ở giải SNC có thể xem là cột mốc khởi đầu thuận lợi của Total Football VNG, góp phần xây dựng tinh thần cạnh tranh và đa dạng trong hệ sinh thái thể thao điện tử khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, tại GameVerse 2026, các game thủ còn có thể trực tiếp giao lưu, tham gia các hoạt động thi đấu và thử thách để nhận hàng loạt phần quà tặng độc quyền đến từ nhà phát hành.

Total Football VNG có nhiều hoạt động chào đón tân thủ. Ảnh: VNGGames

Theo đại diện VNGGames, với phiên bản chính thức của Total Football VNG, người chơi sẽ được trải nghiệm các trận đấu bóng đá với đồ họa 3D sống động, chuyển động mượt mà từ các cầu thủ cũng như âm thanh mô phỏng các sân cỏ ngoài đời thực. Các nội dung của trò chơi sẽ được cập nhật liên tục dựa theo các sự kiện bóng đá thực tế và được xây dựng nhiều chế độ chơi đa dạng như đấu sự nghiệp, đấu hạng hay đấu hạng giả lập. Trò chơi còn áp dụng công nghệ VAR nhằm tăng tính công bằng trong các tình huống trên sân, hỗ trợ điều khiển bằng tay cầm, giúp người chơi linh hoạt hơn trong thao tác.

Game còn tích hợp bản quyền hình ảnh hơn 60.000 cầu thủ được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới.

Trước đó Total Football VNG đã hợp tác cùng cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với vai trò là Đại sứ thương hiệu của riêng thị trường Việt Nam. Song song việc đồng hành trong các chiến dịch truyền thông, Đình Bắc còn được tích hợp hình ảnh trong game khi trở thành cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, đã xuất hiện trong phiên bản ra mắt chính thức.

Các trận đấu trong game còn được bình luận bởi BLV Mai Anh Tài – gương mặt quen thuộc của cộng đồng đam mê thể thao Việt Nam.

Total Football VNG hợp tác nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia thế giới. Ảnh: VNGGames

Khi vừa bước vào Total Football VNG, người chơi – "các HLV mới" sẽ được chào đón bằng hàng loạt hoạt động dành cho người chơi mới. Đầu tiên, chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày, người chơi sẽ sở hữu ngay thẻ cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Bên cạnh đó, sự kiện ghép hình tái hiện những khoảnh khắc kinh điển của các Đại sứ thương hiệu trên khắp khu vực Đông Nam Á giúp cộng đồng vừa có dịp ôn lại nhiều ký ức đáng nhớ, vừa được nhận nhiều phần thưởng.

Khi tham gia thi đấu, các game thủ sẽ nhận ngay Sân Cổ Động và chỉ cần đăng nhập trò chơi trong ngày đầu tiên là lập tức có áo đấu đội tuyển Việt Nam.

Về lộ trình cập nhật sắp tới, Total Football VNG sẽ hợp tác cùng 5 đội tuyển bóng đá quốc gia gồm Đức, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha và Na Uy, bên cạnh các huyền thoại làng túc cầu như Miroslav Klose, Diego Forlán và Deco. Đây là bước đi giúp người chơi Việt Nam được trải nghiệm môi trường, hình ảnh bóng đá đỉnh cao ngay trên thiết bị di động cũng như hướng đến một ngày hội FIFA World Cup 2026.

Các nội dung tiếp theo theo chủ đề FIFA World Cup 2026 và hàng loạt hoạt động cộng đồng sôi nổi cũng sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

VNGGames là đơn vị phát hành và phát triển trò chơi điện tử, hiện phục vụ hàng trăm triệu người dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á. Doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như Riot Games, NCSOFT, Kingsoft và GALA Sports.

Giai đoạn 2022-2023, VNGGames cũng là đối tác chính của Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 31 và 32, tham gia vận hành các nội dung thi đấu và hỗ trợ vận động viên Việt Nam.

GALA Sports được thành lập vào năm 2013, tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã phát triển và phát hành nhiều trò chơi thể thao trên nền tảng di động tại thị trường Trung Quốc và quốc tế, như Total Football, Football Master, Football Master 2, NBA Basketball Master và MLB Hit Clutch Baseball.

Yên Chi