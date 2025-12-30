Toshiba và Qazpost hợp tác nâng cao hiệu quả vận hành kho

Toshiba Corporation và Qazpost, doanh nghiệp bưu chính quốc gia của Kazakhstan, đạt thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai toàn diện hệ thống Goods-to-Person (G2P), hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động kho vận.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ (LOI) tại Nhật Bản, vào ngày 19/12, tập trung ứng dụng robot tự hành (autonomous mobile robots – AMR) trong vận hành kho. Văn bản được ký bởi ông Azamat Keskinbayev, Giám đốc tài chính Qazpost, và ông Iwao Tsuji, Phó chủ tịch Tập đoàn Toshiba.

Toshiba đẩy mạnh đổi mới logistics, ứng dụng robot tự hành nhằm tối ưu vận hành kho và bưu chính tại các thị trường đang tăng trưởng. Ảnh: Toshiba

Trước đó, Toshiba và Qazpost đã thử nghiệm hệ thống G2P tại trung tâm hoàn tất đơn hàng Astana của Qazpost. Giải pháp sử dụng AMR để vận chuyển toàn bộ kệ hàng trực tiếp đến nhân viên lấy hàng, qua đó nâng cao hiệu suất vận hành và giảm sai sót trong khâu picking.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Qazpost sẽ tiếp tục thu thập nhu cầu khách hàng và phối hợp với Toshiba xây dựng các mô hình vận hành, đề xuất giải pháp tối ưu kho bãi dựa trên công nghệ AMR của Toshiba.

Hợp tác cũng bao gồm kế hoạch di dời bộ thiết bị trình diễn AMR của Toshiba từ Astana tới cơ sở của khách hàng để thử nghiệm thực tế.

Toshiba cho biết đặt mục tiêu giành được các đơn hàng mới cho hệ thống này trong nửa đầu năm tài chính 2026. Trong bối cảnh Trung Á đang nổi lên như một trung tâm logistics mới, tập đoàn khẳng định cam kết thúc đẩy đổi mới và nâng cao hiệu quả vận hành trong lĩnh vực bưu chính - logistics khu vực. Trước đó, Toshiba đã trình diễn giải pháp nâng cao hiệu quả phân loại bưu chính tại Azerbaijan vào tháng 3/2025.

Hải My (Theo Logistics Manager)