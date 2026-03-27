Toshiba ra mắt dòng máy lạnh Inverter tiêu chuẩn tích hợp kết nối thông minh

Dòng máy lạnh Inverter tiêu chuẩn - P2 series của Toshiba bổ sung kết nối internet, kết hợp công nghệ tiết kiệm điện và tinh lọc không khí, nâng cao trải nghiệm trong phân khúc tiêu chuẩn.

Toshiba giới thiệu dòng máy Inverter tiêu chuẩn - P2 series, RAS-H10P2KCVG-V (1HP), RAS-H13P2KCVG-V (1.5HP) cùng 2 mức công suất khác là 2HP và 2.5HP, định hướng nâng cấp trải nghiệm ở phân khúc tiêu chuẩn. Sản phẩm tích hợp hai yếu tố nổi bật là tiết kiệm điện và khả năng kết nối thông minh lần đầu được trang bị trên máy lạnh Toshiba.

Đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam cho biết, việc bổ sung kết nối internet trên dòng Inverter tiêu chuẩn đánh dấu bước mở rộng tính năng cho nhóm sản phẩm phổ thông. Người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng TSmartLife trên điện thoại, theo dõi trạng thái vận hành, bật/tắt máy hoặc điều chỉnh nhiệt độ trước khi về nhà. Tính năng này góp phần tối ưu trải nghiệm sử dụng, đồng thời hỗ trợ quản lý điện năng hiệu quả hơn thông qua việc kiểm soát thời gian vận hành.

Máy lạnh Toshiba P2 series. Ảnh: Toshiba

Ở góc độ sử dụng thực tế, tính năng Sleep Curve trên ứng dụng TSmartLife cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ ngủ trong suốt 8 tiếng, máy sẽ tự động điều chỉnh theo nhiệt độ đã cài đặt, giúp người dùng có nhiệt độ ngủ phù hợp và giấc ngủ sâu hơn. Đây là một trong những xu hướng phổ biến trên các thiết bị gia dụng hiện đại, khi yếu tố "kết nối" ngày càng trở thành tiêu chí lựa chọn của người tiêu dùng.

Hiệu quả tiết kiệm điện tiếp tục là điểm nhấn của dòng sản phẩm. Dòng máy lạnh Inverter tiêu chuẩn của Toshiba đều đạt chuẩn năng lượng 5 sao theo TCVN 7830:2021 nhờ vào công nghệ Hybrid Inverter và Eco Mode. Sản phẩm được trang bị công nghệ Hybrid Inverter, cho phép điều chỉnh công suất linh hoạt theo nhu cầu làm lạnh thực tế. Khi kết hợp với chế độ Eco Mode, thiết bị có thể giảm mức tiêu thụ điện năng, với mức tiết kiệm được hãng công bố lên đến khoảng 25% so với chế độ vận hành thông thường.

Theo đại diện hãng, cơ chế của Hybrid Inverter giúp máy nén hoạt động ổn định ở mức công suất phù hợp. Điều này không chỉ giúp giảm hao phí điện năng mà còn hạn chế độ ồn và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Trong điều kiện sử dụng liên tục tại các đô thị có khí hậu nóng ẩm, yếu tố này được xem là quan trọng để đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài.

Ngoài ra, chế độ Eco Mode được thiết kế nhằm tối ưu mức tiêu thụ điện trong những khung giờ không cần làm lạnh mạnh. Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và công suất ở mức hợp lý, vừa duy trì cảm giác dễ chịu vừa giảm áp lực cho máy nén. Đây là giải pháp hướng đến người dùng có nhu cầu sử dụng điều hòa thường xuyên nhưng vẫn muốn kiểm soát chi phí điện năng.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả năng lượng, máy lạnh Toshiba còn chú trọng đến khả năng duy trì hiệu suất làm lạnh theo thời gian. Công nghệ độc quyền Magic Coil được tích hợp trên dàn trao đổi nhiệt giúp hạn chế bụi bẩn và hơi ẩm bám dính. Nhờ lớp phủ đặc biệt, nước ngưng tụ sẽ cuốn trôi bụi bẩn ra ngoài, giúp bề mặt dàn lạnh luôn sạch hơn so với thông thường.

Khi dàn lạnh được giữ sạch, luồng khí lưu thông ổn định hơn, đồng thời giảm nguy cơ suy giảm hiệu suất sau thời gian dài sử dụng. Điều này cũng góp phần giảm tần suất vệ sinh, bảo trì thiết bị, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dùng, góp phần giúp tăng tuổi thọ sản phẩm.

Ở khía cạnh chất lượng không khí, máy lạnh Toshiba được trang bị công nghệ Ultra Pure nhằm hỗ trợ lọc bụi mịn và các tác nhân gây hại. Trong bối cảnh môi trường đô thị đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi mịn, tính năng này được xem là yếu tố bổ trợ giúp cải thiện môi trường sống trong nhà.

Không khí sau khi được lọc sẽ trong lành hơn, góp phần tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài. Đây cũng là xu hướng phát triển chung của các dòng điều hòa hiện đại, khi thiết bị không chỉ dừng ở chức năng làm mát mà còn tham gia vào việc nâng cao chất lượng không khí.

Máy lạnh Toshiba có thiết kế trang nhã, phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Ảnh: Toshiba

Về thiết kế, dòng máy lạnh Inverter tiêu chuẩn giữ phong cách tối giản với các đường nét gọn gàng, dễ dàng phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Kích thước và cấu trúc máy được tối ưu để lắp đặt trong các căn hộ, phòng ngủ hoặc không gian làm việc có diện tích vừa và nhỏ. Sự đơn giản trong thiết kế cũng giúp thiết bị dễ hòa vào tổng thể mà không tạo cảm giác nặng nề hay chiếm nhiều diện tích thị giác.

Ngoài ra, máy được tối ưu khả năng vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh. Khi kết hợp với khả năng duy trì nhiệt độ ổn định từ công nghệ Inverter, trải nghiệm sử dụng được cải thiện rõ rệt so với các dòng máy truyền thống.

Đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam nhận định, người dùng hiện không chỉ quan tâm đến giá thành mà còn chú trọng đến giá trị sử dụng lâu dài. Những yếu tố như khả năng tiết kiệm điện, kết nối thông minh và bảo vệ sức khỏe vì vậy ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn thiết bị.

Với dòng máy lạnh Inverter tiêu chuẩn - P2 series, hãng hướng đến việc mang các công nghệ hiện đại đến gần hơn với nhóm khách hàng phổ thông. Sản phẩm được định vị là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích hiện đại trong bối cảnh nhu cầu về thiết bị gia dụng thông minh ngày càng gia tăng.

Thái Anh