Toshiba giới thiệu phong cách Japandi đến người dân Hà Nội

Toshiba tổ chức không gian trải nghiệm "Ngôi nhà Japandi" tại Hà Nội, giới thiệu phong cách sống Nhật - Bắc Âu cùng các sản phẩm gia dụng mang tinh thần "Hoàn hảo trong thầm lặng".

Tiếp nối dấu ấn tại TP HCM và Đà Nẵng, Toshiba Lifestyle Vietnam mang "Japandi House" (ngôi nhà Japandi) đến Hà Nội trong tháng 1, đánh dấu năm thứ 3 của hành trình ba năm lan tỏa phong cách "hoàn hảo trong thầm lặng". Không gian được đặt ngay khuôn viên Lotte Mall West Lake, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa trung tâm thương mại hiện đại và ngôi nhà kiểu Japandi. Từ khu mua sắm, chỉ vài bước chân, khách đã có thể bước vào không gian trải nghiệm phong cách sống Toshiba Japandi, nơi công nghệ và thiết kế vận hành hài hòa.

Thiết kế không gian

Không gian được thiết kế như một căn hộ thực thụ với diện tích hơn 120 m2, chia thành nhiều khu vực sinh hoạt liền mạch. Các vật liệu gỗ sồi sáng, vải bố thô và gạch trắng mờ được phối hợp theo tông màu be, xám, nâu đặc trưng, tái hiện triết lý Japandi: giản lược chi tiết Nhật Bản kết hợp sự ấm áp Bắc Âu. Theo đại diện Toshiba, từng yếu tố từ ánh sáng vàng dịu, nội thất mộc đến cách vận hành êm của thiết bị đều được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác hài hòa, tự nhiên như trong một ngôi nhà thật.

Bước qua lối vào, khách tham quan được khám phá ba khu vực đại diện cho ba phong cách sống như: Minimal Zone (không gian tối giản), Balanced Zone (không gian cân bằng) và Fulfilled Zone (không gian trọn vẹn).

Minimal Zone gây ấn tượng bởi thiết kế tinh giản. Các thiết bị như máy lọc nước, tủ lạnh, lò nướng được lắp cùng hệ tủ có tông màu xám morandi chủ đạo. Ánh sáng được bố trí bằng đèn rọi nhỏ, vừa đủ chiếu sáng các khu vực chính. Sự tối giản thể hiện qua cách loại bỏ hoàn toàn chi tiết thừa, không khung trang trí, không vật dụng dư nhằm mang lại không gian ngăn nắp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Không gian tối giản Minimal Zone. Ảnh: Toshiba

Chuyển tiếp sang Balanced Zone, khách dễ dàng nhận thấy sự thay đổi về không khí. Vật liệu gỗ sáng màu giúp không gian ấm và cân bằng hơn. Các thiết bị như máy giặt và máy sấy Toshiba được bố trí cạnh nhau. Ánh sáng dịu và mùi hương gỗ thoảng nhẹ khiến khu vực này trở thành điểm dừng chân được nhiều người nán lại lâu nhất.

Không gian ấm cúng, cân bằng cảm xúc của Balanced zone. Ảnh: Toshiba

Tại Fulfilled Zone, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các thiết bị thuộc dòng Japandi mới nhất của Toshiba. Gian bếp trung tâm trưng bày tủ lạnh OriginFresh với công nghệ làm lạnh đa chiều, ngăn đông mềm giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn. Kế bên là máy lọc nước làm đá tích hợp, cho phép tạo đá tinh khiết ngay tại chỗ, phù hợp với không gian bếp hiện đại. Nồi cơm cao tần áp suất chân không được đặt ở khu vực thao tác nấu ăn, nơi khách có thể thử chế độ nấu tự động dưới sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Ở phía đối diện, bộ giặt sấy T37 vận hành êm, được giới thiệu như giải pháp chăm sóc quần áo trong không gian sống tinh gọn.

Không gian sang trọng Fulfilled zone. Ảnh: Toshiba

Các yếu tố bài trí đều tuân theo tinh thần "Hoàn hảo trong thầm lặng", công nghệ được đặt ở vị trí hỗ trợ, không chiếm spotlight, để người dùng tập trung vào trải nghiệm tiện nghi và thư giãn.

Những hoạt động chính

Trong 6 ngày diễn ra sự kiện (6-11/1), Japandi House Hà Nội đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Phần lớn là các gia đình trẻ và người yêu thích thiết kế nội thất. Nhiều người dừng lại lâu để quan sát chi tiết vận hành, sờ thử chất liệu hay ghi hình lại bố cục gian bếp.

Bên cạnh khu trưng bày, chuỗi hoạt động mang đậm văn hóa Nhật Bản được tổ chức liên tục mỗi ngày. Ở khu vực ẩm thực, khách được thưởng thức Matcha Omakase (trà). Góc Bento và Onigiri Workshop thu hút nhiều bạn trẻ với hoạt động tạo hình cơm hộp Kyaraben, còn khu Ikebana giới thiệu nghệ thuật cắm hoa Nhật với các nguyên liệu hoa tươi trong nước. Đặc biệt, phần trình diễn nấu ăn của đầu bếp Lucas Hung cùng thiết bị Toshiba thu hút đông đảo người xem, tái hiện bữa ăn gia đình với nguyên liệu Việt và cách chế biến tinh gọn.

Workshop làm hộp cơm bento tại sự kiện. Ảnh: Toshiba

Sự kiện ghi nhận hơn 3.000 phần quà được trao tặng cho khách tham gia house tour và workshop. Các buổi livestream trực tiếp trên mạng xã hội giúp khán giả ở nhiều tỉnh thành có thể theo dõi hoạt động, tìm hiểu sản phẩm mới như máy giặt Inverter hoặc tủ lạnh ngăn đông mềm - những dòng sản phẩm gắn với triết lý tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường của hãng.

Đại diện Toshiba cho biết, việc tổ chức Japandi House ở ba thành phố lớn là bước đi nằm trong chiến lược xây dựng trải nghiệm thực tế cho người tiêu dùng thay vì chỉ trưng bày sản phẩm. "Khi khách có thể chạm vào, lắng nghe tiếng vận hành của thiết bị và nhìn thấy cách công nghệ hòa vào không gian, họ sẽ hiểu rõ hơn tinh thần 'Hoàn hảo trong thầm lặng' mà Toshiba hướng đến", vị này nói.

Thái Anh