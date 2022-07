Top White tổ chức sự kiện vinh danh nhà phân phối và đại lý

Thương hiệu mỹ phẩm Top White đã tổ chức sự kiện trao giải Top White Best Awards of the Year 2022 tôn vinh các nhà phân phối và đại lý.

Ngày 24/7, lễ trao giải Top White Best Awards of the Year 2022 của thương hiệu mỹ phẩm Top White đã diễn ra thành công tại GEM Center. Sự kiện do Công ty Happy Secret tổ chức nhằm vinh danh các nhà phân phối, đại lý có thành tích xuất sắc trong một năm qua.

CEO Cao Thị Thùy Dung phát biểu tại lễ trao giải.

Không chỉ là nơi để ban giám đốc cùng toàn hệ thống nhìn lại hành trình phát triển của Top White, sự kiện còn là dịp chào đón sự trở lại của hoa hậu doanh nhân Cao Thị Thùy Dung sau hai năm hoạt động tại thị trường quốc tế. Theo đại diện Công ty Happy Secret, sự xuất hiện của CEO Cao Thị Thùy Dung đã gây ấn tượng mạnh đến đông đảo khách mời, đại lý cùng các nhà phân phối.

CEO Cao Thị Thùy Dung thu hút mọi ánh nhìn với trang phục sang trọng.

Phát biểu tại lễ trao giải Top White Best Awards of the Year 2022, CEO Thùy Dung cho biết: "Là người sáng lập và điều hành Happy Secret, tôi rất vui mừng khi gặp lại những gương mặt thân quen đã gắn bó nhiều năm với công ty; đồng thời chào đón những đại lý, nhà phân phối mới có thành tích xuất sắc trong năm qua. Trong năm thứ 9, tôi tin chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện sứ mệnh mang đến vẻ ngoài tự tin và thành công của thương hiệu Top White cho hàng triệu phụ nữ trong và ngoài nước".

CEO Thùy Dung và chị Nguyễn Thị Mỹ Diện - Nữ hoàng Sale của Top White 2022.

Trong sự kiện, giải thưởng Nữ hoàng Sale 2022 thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Diện (hiện đang sinh sống tại Đài Loan, Trung Quốc) với doanh thu trong năm lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài bằng khen, cúp, vương miện và quyền trượng, chị Diện còn nhận được 2 chuyến du lịch trị giá 32 triệu đồng từ thương hiệu Top White. "Nhờ việc được liên tục tham gia các khóa đào tạo từ công ty, tôi đã am hiểu và có cái nhìn nhạy bén hơn về thị trường. Trong công việc, tôi luôn lấy CEO Thùy Dung làm hình mẫu để phấn đấu. Thông qua sự kiện, tôi xin gửi lời cảm ơn đến chị và Top White đã giúp các đại lý, nhà phân phối trên cả nước có cuộc sống tốt đẹp hơn", chị Nguyễn Thị Mỹ Diện nói.

Theo CEO Thùy Dung, cô mong muốn buổi lễ trao giải sẽ là nơi khích lệ tinh thần đội ngũ nhà phân phối, đại lý toàn hệ thống; từ đó giúp họ tiếp tục phát huy thành tích và hướng đến doanh thu tăng trưởng cao trong năm sau.

(Nguồn và ảnh: Công ty Happy Secret)