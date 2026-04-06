Top 3 đạt thành tích tốt nhất giải chạy vì trẻ bệnh hiếm

Ngày 31/3, giải chạy trực tuyến 'Run for Rare Kids" do Quỹ Hy vọng phối hợp vRace tổ chức chính thức ghi nhận thành tích của những người tham gia.

Dẫn đầu ở bảng thành tích cá nhân nam là vận động viên Thành Vinh với tổng quãng đường ấn tượng 1.064,28 km; tiếp đến là vận động viên Phạm Hùng Sơn với 1.048,14 km và vận động viên Phạm Võ Thanh Quí với 797,54 km.

Ở bảng xếp hạng cá nhân nữ, vận động viên Phương Trần dẫn đầu với 1.011,91 km. Tiếp theo là vận động viên Đặng Thị Hằng Nga với 998,93 km; vận động viên Mai Thị Vẹn với 770,84 km.

Thường xuyên tham gia các giải chạy trực tuyến, anh Thành Vinh bị thu hút bởi giải "Vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm" nhờ ý nghĩa nhân văn. Với anh, mỗi km tích lũy không chỉ để rèn luyện thân thể mà còn là cách lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ các bệnh nhi đặc biệt.

Anh Thành Vinh trên đường chạy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các cá nhân đạt giải sẽ nhận những phần quà giá trị từ chương trình: một đôi giày thể thao trị giá 5 triệu đồng cho giải Nhất, tai nghe trị giá 2 triệu đồng cho giải Nhì và đồng hồ đo nhịp tim trị giá một triệu đồng với giải Ba.

Với hạng mục đồng đội, hạng nhất thuộc về tập thể Bệnh viện Nhi Trung ương với 182 thành viên, tổng quãng đường đạt 9.229,84 km. Đội AstraZeneca Việt Nam với 187 thành viên, về nhì với 8.170,36 km. Hạng ba thuộc về đội Super Night Run với 27 thành viên, tổng quãng đường đạt 4.417,8 km.

Giải đồng đội dành cho các nhóm có thành tích tốt nhất cũng sở hữu danh mục quà tặng hữu ích: Bình nước (tối đa 50 chiếc với đội nhất), ô dù (tối đa 40 chiếc với đội nhì), áo mưa (tối đa 30 chiếc với đội ba).

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các y bác sĩ thường tranh thủ chạy vào sáng sớm, sau ca trực hoặc sau giờ làm. Hoạt động này còn lan tỏa tới gia đình và cộng đồng.

"Là đơn vị trực tiếp điều trị cho các bệnh nhi, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn các em phải trải qua. Bên cạnh nỗ lực chăm sóc, điều trị, chúng tôi mong muốn góp thêm sự động viên cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm năng lượng để các em vững vàng chiến đấu với bệnh tật", đại diện nói.

Các y bác sĩ và người thân trong lễ phát động giải chạy. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung Ương

Giải chạy "Vì trẻ sống chung với bệnh hiếm" trên vRace kéo dài đến 30/6, để cộng đồng tiếp tục tham gia, chung tay hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn. Đăng ký giải chạy tại đây.

Với phí đăng ký 100.000 đồng, toàn bộ số tiền sẽ được đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để chi trả viện phí và các hỗ trợ y tế thiết thực cho trẻ em có bệnh hiếm. Người tham gia có thể chạy hoặc đi bộ ở bất kỳ đâu, vào thời gian phù hợp.

Đến nay, giải đã thu hút hơn 1.300 người tham gia với hơn 64.000 km được ghi nhận, gây quỹ hơn 450 triệu đồng.

Giải chạy có sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó nhà tài trợ chính là AstraZeneca Việt Nam, cùng các đối tác như WellCare CS Group Việt Nam, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhà thuốc Long Châu.

Bên cạnh hai đại sứ giải chạy là H'Hen Niê và Hứa Kim Tuyền, chiến dịch cũng nhận được sự đồng hành của Kỷ lục gia điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ, MC Phạm Anh, chân chạy phong trào Đan Quyết khi kêu gọi tham gia và lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 6 triệu người đang chung sống với các căn bệnh hiếm, phần lớn bệnh xuất hiện ở trẻ em và đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài với chi phí lớn.

Quỳnh Anh