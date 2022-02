Top 15 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2022

Danh sách do ITviec công bố dựa trên hơn 16.000 đánh giá của các nhân viên IT qua những tiêu chí: chính sách tuyển dụng, môi trường làm việc, lương thưởng...

"Công ty IT tốt nhất Việt Nam" (Vietnam Best IT Companies) là danh sách thường niên do ITviec khởi động từ năm 2019, vinh danh top 15 công ty IT tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên trong hơn 9.000 đơn vị về công nghệ tại Việt Nam.

Danh sách là kết quả tổng hợp từ hàng nghìn đánh giá của các nhân viên IT gửi về website ITviec. Những công ty xuất hiện trong bảng xếp hạng có thứ hạng thay đổi theo từng năm tuỳ theo mức độ cải thiện và sự đột phá liên quan đến các chính sách tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc.

Năm 2022, với hơn 16.000 đánh giá, danh sách ghi nhận 15 công ty đứng đầu là: Travala.com, Doctor Anywhere Việt Nam, Scandinavian Software Park, Nexlab Technology, Tyme, NFQ Asia, Pops Worldwide, Zalora Group, Absolute Software (Vietnam) Ltd, GeoComply (GeoTech Hub Vietnam), Restaff, Cinnamon AI Labs, UTO Technology, Optimizely và Amanotes.

Trong đó, 4 thương hiệu từng góp mặt trong bảng xếp hạng năm 2021 là NFQ Asia, Pops Worldwide, Absolute Software (Vietnam) Ltd và Restaff. Danh sách năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Zalora Group (top 15 năm 2019-2020) và Cinnamon AI Labs (top 15 năm 2019-2020).

Về yếu tố địa lý công ty chủ quản, có đến 40% đơn vị đến từ Việt Nam và Singapore. Năm nay, 26,7% thứ hạng được phân bổ cho các công ty chủ quản Việt Nam và 20% dành cho các công ty chủ quản Singapore.

Nếu giai đoạn 2019-2021 ghi nhận trung bình khoảng 60% công ty product (tự sản xuất, phát hành sản phẩm), thì năm nay có 14/15 công ty trong danh sách thuộc loại hình này (tương đương với 93,3%).

Top 2 công ty IT dẫn đầu trong danh sách năm nay thuộc nhóm ngành high-tech và chăm sóc sức khoẻ. Theo số liệu từ Verified Market Research, thị trường Giải pháp IT giúp chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự đoán sẽ đạt quy mô 515,13 tỷ USD vào năm 2028. Tương tự, độ lớn của thị trường Giải pháp IT ứng dụng công nghệ Blockchain dự đoán đạt 1,431 tỷ USD vào năm 2030 (số liệu từ Grand View Research, đăng tải trên Bloomberg ngày 19/2).

Với các số liệu trên, nhiều chuyên gia dự báo nhóm ngành này sẽ còn tăng trưởng lớn và góp phần định hình lại bản đồ tuyển dụng ngành IT trong thời gian sắp tới, thu hút nhiều ứng viên quan tâm hơn.

Chỉ số hạnh phúc là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá môi trường làm việc. Ảnh: Amanotes

Để đánh giá môi trường làm việc và quyết định thứ hạng trong danh sách, ITviec dùng hệ thống tiêu chí là chỉ số hạnh phúc của nhân viên IT, dựa trên chế độ lương thưởng, sếp tốt, chính sách đào tạo và cơ hội phát triển bản thân, văn hoá công ty, văn phòng và nơi làm việc.

Những công ty đạt thứ hạng cao năm 2021 hầu hết để lại ấn tượng với nhân viên thông qua lương thưởng hấp dẫn hay chính sách linh động "sign-on bonus" (thưởng cho việc gia nhập công ty). Còn trong năm nay, nhân viên IT đề cao các yếu tố liên quan đến sự quan tâm của cấp trên cũng như chính sách làm việc tại nhà, hybrid (kết hợp tại nhà và văn phòng). Theo số liệu từ GitHub vào cuối năm 2021, 86,4% lập trình viên mong muốn làm việc theo mô hình hybrid và linh hoạt thời gian sau dịch; 70% lập trình viên trả lời khảo sát từ CodinGame cũng có cùng câu trả lời như trên.

Nhận xét về Scandinavian Software Park - một trong 15 công ty IT tốt nhất năm nay, một lập trình viên cho biết: công ty cực kỳ hỗ trợ và đồng hành cùng nhân viên trong dịch, làm việc tại nhà mà vẫn thường xuyên nhận sự quan tâm của ban quản lý cũng như các đồng nghiệp.

Ngoài ra, một số chính sách tiêu biểu của top 15 được đánh giá cao là: chủ động triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên trước thời gian tiêm chủng cộng đồng; cho phép lựa chọn không gian làm việc (giữa công ty hoặc ở nhà); hỗ trợ bày trí không gian làm việc tại nhà hiệu quả; hỗ trợ chi phí mua trang thiết bị, Internet hàng tháng...

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, các đơn vị trong top 15 kể trên cũng chú trọng thăm hỏi và tăng cường sức khỏe tinh thần, thể chất cho nhân viên ngay tại nhà. Những công ty này có gói trợ cấp thể thao hoặc lớp học yoga, gym, tabata... mở online, offline hàng tuần hoặc theo nhu cầu thực tế, nhằm đáp ứng nhu cầu thể chất và tăng tính kết nối giữa các thành viên.

Nhìn chung, điểm tương đồng của top 15 năm nay là làm tốt công tác quan tâm nhân viên nhưng vẫn phải khẳng định mức độ hấp dẫn về lương thưởng, chế độ đãi ngộ và văn phòng.

Nhận xét về danh sách năm nay, ông Naoto Iijima - CEO ITviec chia sẻ đây là năm đầu tiên đơn vị chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, thích nghi sáng tạo trong chính sách và môi trường làm việc của các công ty mới, startup ở giai đoạn đầy biến động do Covid-19.

"Chúng tôi tin rằng, bất cứ công ty nào lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân viên làm trung tâm cũng đều có thể tạo ra những kỳ tích tương tự", ông Naoto Iijima nhấn mạnh.

Minh Huy