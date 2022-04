Tổng thống Ukraine cách chức hai tướng 'phản bội'

Tổng thống Zelensky cho biết đã cách chức hai tướng an ninh bị cáo buộc có hành vi phản bội và vi phạm lời thề trung thành với Ukraine.

"Hôm nay, một quyết định nữa được đưa ra liên quan đến những kẻ phản diện. Giờ tôi không có thời gian đối phó với toàn bộ những kẻ phản bội, nhưng dần dần chúng sẽ bị trừng phạt", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đêm 31/3 về quyết định cách chức hai sĩ quan cấp tướng trong cơ quan an ninh nước này.

Các tướng bị cách chức bao gồm Naumov Olehovych, giữ chức cục trưởng An ninh Nội địa thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), và Kryvoruchko Oleksandrovych, cựu giám đốc Sở An ninh tỉnh Kherson.

"Những sĩ quan cấp cao không xác định được đâu là tổ quốc của họ, vi phạm lời thề trung thành với nhân dân Ukraine và bảo vệ tự do, độc lập của đất nước, chắc chắn sẽ bị tước quân hàm. Những sĩ quan cấp tướng như vậy không có chỗ ở đây", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine không nêu rõ hành vi mà ông gọi là "phản bội" của hai tướng bị cách chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong video phát biểu đêm 31/3. Ảnh: CNN.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky thừa nhận tình hình ở miền nam Ukraine và vùng Donbass ở phía đông "vẫn vô cùng khó khăn", khi lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động quân sự trong khu vực phe ly khai kiểm soát và "cố gắng tìm cách củng cố hiện diện của họ tại đó".

Thành phố miền nam Mariupol đang bị bao vây, trong khi "quân đội Nga tập trung lực lượng để chuẩn bị cho đợt tiến công tiềm tàng" gần thành phố Kharkov ở phía đông bắc, ông Zelensky nói.

Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cao cấp cho biết Donbass là một trong 4 khu vực trọng điểm oanh tạc của Nga. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 30/3 cho hay lực lượng nước này đang tái tập kết để "tăng cường hoạt động ở các khu vực ưu tiên và trên hết là hoàn thành chiến dịch giải phóng hoàn toàn Donbass".

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau 35 ngày chiến sự, lực lượng Nga rút khỏi nhà máy điện Chernobyl, nơi họ kiểm soát từ đầu chiến dịch, bàn giao lại cơ sở này cho phía Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngoại trưởng Nga và Ukraine có thể gặp nhau "trong vòng một hoặc hai tuần" tới để thúc đẩy đàm phán về chấm dứt cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho biết nước này sẽ không khước từ cuộc gặp cấp ngoại trưởng với Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất kỳ buổi trao đổi nào "đều phải mang tính thực chất".

Nguyễn Tiến (Theo CNN)