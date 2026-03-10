Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng của Việt Nam

Tổng thống UAE cho biết nước này sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam.

Tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Hai bên chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết, thống nhất của lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về các biện pháp tăng hợp tác song phương trên các lĩnh vực phù hợp với quan tâm và thế mạnh hai bên như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, công nghệ cao, hạ tầng, logistics. Đồng thời, hai bên sẽ đẩy tiến độ khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - GCC, hiện thực hóa sớm nhất mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ngày 10/3. Ảnh: VGP

Tại cuộc điện đàm cùng ngày với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani khẳng định nước này đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng với các đối tác. Họ sẵn sàng hợp tác nhằm góp phần bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng điện đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, thống nhất việc nước này xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam. Thủ tướng cho biết Chính phủ huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống người dân.

Các cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2, gây ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới đã tăng 20% từ đầu năm và có nguy cơ tăng đột biến lên 120-140 USD một thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Toàn thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

UAE, Qatar, Kuwait đều là các quốc gia giàu tài nguyên năng lượng ở Trung Đông, và có vai trò quan trọng trên thị trường dầu khí toàn cầu. Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tại UAE, Qatar, lần lượt 68-175 triệu USD. Ngoài ra, UAE cũng bán cho Việt Nam 187 triệu USD các sản phẩm khác từ dầu mỏ. Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 80% sản lượng nhập khẩu.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với người dân khu vực trước ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay. Thủ tướng mong các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, tăng đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước trong khu vực thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình.

Ông cũng đề nghị Chính phủ các nước Trung Đông này hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại các nước này được sơ tán, trung chuyển qua khi cần thiết.

Phương Dung