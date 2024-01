Tổng thống Philippines hứng chỉ trích vì dùng trực thăng đi xem concert

Tổng thống Marcos bị chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội sau khi dùng trực thăng chính phủ để tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc Anh Coldplay.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tham dự concert của Coldplay ngày 19/1 ở nhà thi đấu Philippine Arena tại tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30 km. Hình ảnh ông Marcos và phu nhân Liza Araneta-Marcos bước xuống trực thăng đã được nhiều người tham dự sự kiện ghi lại và đăng lên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng chỉ trích ông sử dụng tiền đóng thuế của người dân cho việc cá nhân.

"Việc sử dụng nguồn lực của chính phủ như trực thăng tổng thống cho các hoạt động cá nhân và không chính thức thường bị coi là lạm dụng quyền lực hoặc lạm dụng nguồn lực chính phủ", người dùng Facebook James Patrick Aristorenas nói ngày 20/1.

Người dùng Facebook Arvine Concepcion cho rằng "chúng tôi đã phải trả tiền cho việc sử dụng trực thăng, nhiên liệu và an ninh, có khi cả vé cho cả đoàn nữa".

Trực thăng của Tổng thống Philippines gần nhà thi đấu Philippine Arena tại tỉnh Bulacan ngày 19/1. Ảnh: X/xhymari

Nhóm An ninh Tổng thống giải thích lượng người đổ về nhà thi đấu Philippine Arena lên tới 40.000, khiến giao thông trên các tuyến đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Họ lo ngại tình hình giao thông gây ra mối đe dọa an ninh đối với ông Marcos và phu nhân Liza Araneta-Marcos, nên quyết định sử dụng trực thăng của tổng thống.

"Quyết định này không chỉ đảm bảo an toàn cho lãnh đạo mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc ưu tiên an ninh trước những thách thức bất ngờ", thiếu tướng Nelson Morales, người đứng đầu nhóm An ninh Tổng thống, nói.

Manila có tình trạng giao thông tồi tệ nhất trong 387 thành phố ở 55 quốc gia trong đánh giá của công ty TomTom ở Hà Lan. Di chuyển 10 km ở khu vực Metro Manila mất khoảng 25 phút 30 giây, trong khi thời gian chỉ là 8 phút 40 giây nếu ở thành phố Kansas ở Mỹ.

Tuy nhiên, lời giải thích này dường như không thể xoa dịu dư luận. Hầu hết đều cho rằng ông Marcos nên đến buổi biểu diễn bằng phương tiện cá nhân thay vì sử dụng trực thăng của chính phủ.

"Một người Philippines phải nộp thuế như tôi hàng ngày phải đi làm và vượt qua tình trạng giao thông đông đúc. Trong khi đó, Tổng thống dùng trực thăng mà chúng tôi nộp thuế để dễ dàng tới nơi mà ông ấy muốn", Anonymous Galore, người dùng mạng xã hội X, cho hay.

Renato Reyes, tổng thư ký liên minh cánh tả Bagong Alyansang Makabayan, gọi hành động của ông Marcos là "sự xúc phạm nghiêm trọng" đối với hàng triệu người tham gia giao thông ở Philippines, trong bối cảnh nước này thiếu hệ thống giao thông công cộng "tiến bộ và thân thiện với người dân".

"Tổng thống dùng trực thăng đi xem ca nhạc trong bối cảnh giao thông tồi tệ sẽ không thể cảm thông được với những người lái xe jeepney, những người điều tiết và tham gia giao thông", ông nói.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (giữa, áo trắng) tại nhà thi đấu Philippine Arena, tỉnh Bulacan ngày 19/1. Ảnh: Straits Times

Song cũng có nhiều người lên tiếng bảo vệ Tổng thống Marcos.

"Các bạn mong chờ điều gì? Ông ấy phải đi xe ba bánh sao?", DaisyM38241, người dùng mạng X, viết.

"Tổng thống của mỗi quốc gia là người quan trọng và an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu. Bởi họ phải lãnh đạo cả quốc gia và có rất nhiều phải phụ thuộc vào họ", người dùng mạng X có tên Chantal bình luận.

Thanh Tâm (Theo Reuters, The Star, Rappler)