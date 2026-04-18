Tổng thống Pháp gây chú ý với khoảnh khắc ôm Thủ tướng Italy

Tổng thống Macron gây chú ý trên mạng xã hội khi ôm Thủ tướng Meloni và hôn vào má để chào đón bà dự hội nghị về eo biển Hormuz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/4 chào đón Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tới Paris dự hội nghị thảo luận về biện pháp triển khai lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Gần 30 lãnh đạo các quốc gia khác dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất tại sự kiện là khi Tổng thống Macron đón và ôm hôn, chào hỏi bà Meloni. Video về màn chào hỏi giữa hai lãnh đạo lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Khi đón bà Meloni bước từ xe xuống, ông Macron tiến tới gần, chủ động ôm bà và hôn vào hai bên má theo nghi thức chào hỏi truyền thống của người Pháp. Tuy nhiên, bà Meloni dường như thể hiện sự ngạc nhiên trước thái độ nồng nhiệt của ông Macron, thậm chí hơi nghiêng người như thể đang né tránh.

Khoảnh khắc ôm hôn chào hỏi giữa lãnh đạo Pháp - Italy gây chú ý

Người dùng mạng xã hội phản ứng trái chiều về khoảnh khắc này, trong đó một số người mô tả đó là cảm giác gượng gạo, khó xử của bà Meloni. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng đó là cách hai lãnh đạo phản ứng hết sức bình thường.

"Chẳng có gì khó xử cả. Ông ấy nói điều gì đó rất hài hước và bà ấy phản ứng lại. Chỉ vậy thôi", một tài khoản bình luận.

"Ông ấy có vẻ rất vui khi gặp Thủ tướng Italy và có lẽ họ đã nói đùa", tài khoản khác viết.

Tổng thống Macron và Thủ tướng Italy hồi tháng 2 từng xảy ra tranh cãi liên quan sự việc gây chết người ở Pháp.

Quentin Deranque, công dân Pháp 23 tuổi, khi đó tử vong do chấn thương đầu sau khi bị ít nhất 6 người tấn công bên lề cuộc biểu tình của phe cực hữu tại một trường đại học ở thành phố Lyon. Hầu hết trong số 11 nghi phạm bị bắt đều là những người thuộc các phong trào cực tả.

Thủ tướng Italy nói cái chết của Deranque là "vết thương cho toàn châu Âu". Tổng thống Pháp lập tức trả rằng "hãy để mọi người tự lo việc của mình", đồng thời kêu gọi bà Meloni "ngừng bình luận về những gì đang xảy ra ở quốc gia khác".

Hồi tháng 7 năm ngoái, bà Meloni và ông Macron cũng có khoảnh khắc gây chú ý khi dự hội nghị G7 ở Canada. Video tại sự kiện cho thấy Thủ tướng Italy nghiêng người về phía Tổng thống Pháp để nghe ông nói điều gì đó. Bà Meloni sau đó trợn tròn mắt, thể hiện biểu cảm ngạc nhiên, gây nhiều đồn đoán về câu nói của ông Macron. Hai lãnh đạo sau đó không tiết lộ về nội dung trao đổi của mình.

Tổng thống Pháp gây chú ý với khoảnh khắc ôm Thủ tướng Italy

