Tổng thống Nga giám sát lực lượng hạt nhân diễn tập

Điện Kremlin cho biết lực lượng hạt nhân chiến lược Nga tiến hành diễn tập dưới sự giám sát của Tổng thống Putin, trong đó có nội dung bắn ICBM.

"Các nhiệm vụ đề ra trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe chiến lược đã hoàn thành đầy đủ, toàn bộ tên lửa đều ngắm trúng mục tiêu", Điện Kremlin ra thông báo hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga thực hành kịch bản "ra đòn tấn công hạt nhân uy lực nhằm đáp trả cuộc tấn công hạt nhân từ đối phương".

Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát cuộc diễn tập của các lực lượng hạt nhân chiến lược qua video từ Moskva hôm nay. Ảnh: Reuters.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đại tướng Valery Gerasimov, cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars, các tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược Tupolev.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã thông báo với họ về hoạt động diễn tập hạt nhân bắt đầu từ hôm nay, nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ. Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga yêu cầu hai nước phải thông báo trước cho nhau về các vụ phóng tên lửa chiến lược trong diễn tập. NATO hôm 17/10 cũng khởi động diễn tập hạt nhân "Steadfast Noon" kéo dài hai tuần, nhấn mạnh rằng đây là "hoạt động huấn luyện định kỳ, thường xuyên" được lên kế hoạch trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga diễn tập các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars trong cuộc diễn tập của các lực lượng hạt nhân chiến lược hôm nay. Video: Bộ Quốc phòng Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cũng thông báo Tổng thống Nga Putin sẽ tổ chức họp với các thành viên Hội đồng An ninh vào cuối ngày.

Tuần trước, ông Putin triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh và đưa ra một số thông báo quan trọng. Tổng thống Nga ra lệnh thiết quân luật tại 4 tỉnh mới sáp nhập từ Ukraine, đề nghị thành lập hội đồng điều phối do chính phủ lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự và trao cho các tỉnh trưởng nhiều quyền hạn hơn để đảm bảo an ninh khu vực.

Nga gần đây cáo buộc Ukraine chuẩn bị sử dụng "bom bẩn" trên chiến trường và đã nêu vấn đề này với các quan chức quốc phòng NATO, Trung Quốc, Ấn Độ cũng như đưa ra trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ukraine bác cáo buộc, nói rằng Nga đang đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng "bom bẩn" như vậy và tìm cách đổ lỗi cho Kiev. Phương Tây trong khi đó lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi cáo buộc Ukraine sử dụng "bom bẩn".

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Một số chuyên gia ước tính Nga sở hữu khoảng 2.000 loại vũ khí như vậy, có thể chuyển giao cho các lực lượng không quân, hải quân và lục quân.

"Bom bẩn" là thuật ngữ để chỉ loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân dưới dạng bột hoặc viên, có khả năng phát tán chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn. Nếu được sử dụng ở Ukraine, nó có thể gây ô nhiễm phóng xạ và kích động hoảng loạn ở nhiều nước châu Âu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/TASS/Zvezda)