Tổng thống Maduro nói không đủ tiền trả chi phí pháp lý

Tổng thống Maduro xuất hiện tại tòa án ở Mỹ lần thứ hai và cho biết vợ chồng ông không đủ tiền trả chi phí pháp lý.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ Cilia Flores xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York ngày 26/3, gần ba tháng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích dinh thự ở thủ đô Caracas và bắt vợ chồng ông.

Ông Maduro, 63 tuổi, mặc trang phục tù màu xám, đeo kính và mỉm cười khi bước vào phòng xử. Tổng thống Venezuela mang tai nghe phiên dịch, ghi chép trong suốt phiên điều trần và thỉnh thoảng trao đổi với luật sư thông qua phiên dịch viên.

Ông không phát biểu trước tòa trong suốt phiên điều trần kéo dài một giờ, vốn tập trung tranh luận về việc ai sẽ chi trả phí pháp lý cho vợ chồng ông. Các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến chính phủ Venezuela không thể trả khoản phí này, trong khi ông Maduro và bà Flores cho biết họ cũng không đủ tài chính cá nhân để tự trang trải.

Ảnh phác họa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ngoài cùng bên phải) và vợ ông Cilia Flores (ngoài cùng bên trái) tại tòa án liên bang ở New York, Mỹ ngày 26/3. Ảnh: AP

Các luật sư của vợ chồng ông Maduro đề nghị thẩm phán Alvin Hellerstein chấm dứt vụ án với lý do việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không cho phép chính phủ Venezuela thanh toán phí pháp lý đã vi phạm quyền được có luật sư bào chữa của bị cáo.

"Tôi sẽ không bãi bỏ vụ án", thẩm phán Hellerstein nói, song nhấn mạnh rằng ông có thể xem xét lại quyết định này nếu phát hiện chính quyền Tổng thống Trump tự ý cản trở Venezuela thanh toán chi phí pháp lý. Trong trường hợp đó, các luật sư của vợ chồng ông Maduro có thể tiếp tục đề nghị bác bỏ vụ án.

Thẩm phán chưa ấn định thời điểm cho phiên điều trần tiếp theo.

Trong phiên điều trần đầu tiên tại New York hôm 5/1, ông Maduro và vợ phải đối mặt những cáo buộc liên quan ma túy. Cả hai người đều tuyên bố vô tội. Ông Maduro khẳng định bản thân là "tù nhân chiến tranh".

Trước phiên điều trần mới nhất, Tổng thống Trump cho biết "sẽ còn thêm các cáo buộc khác" chống lại ông Maduro, nhưng không nêu chi tiết.

Một số người ủng hộ và phản đối ông Maduro đã tập trung bên ngoài tòa án. Có thời điểm xảy ra xô xát giữa những nhóm này, trước khi cảnh sát can thiệp và đưa một người rời khu vực.

Hàng trăm người cũng tập trung tại thủ đô Caracas trong thời gian diễn ra phiên điều trần, trong đó có con trai ông Maduro là Nicolas Maduro Guerra. "Chúng tôi tin tưởng vào hệ thống pháp luật của Mỹ", ông nói, nhưng cho rằng việc "bắt cóc" cha mình làm xói mòn tính hợp pháp của vụ án.

Biểu tình ủng hộ ông Maduro bên ngoài tòa án ở New York ngày 26/3. Ảnh: AP

Trong thời gian qua, Tổng thống Venezuela bị biệt giam tại trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, một nhà tù liên bang với điều kiện vệ sinh kém. Ông không có quyền tiếp cận internet hay báo chí. Một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela cho biết ông thường đọc Kinh Thánh và được một số phạm nhân gọi là "tổng thống".

Ông chỉ được phép liên lạc với gia đình và luật sư qua điện thoại, tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi, nguồn tin cho biết thêm.

Venezuela hiện do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người vốn là phó tổng thống dưới quyền ông Maduro, lãnh đạo. Bộ Ngoại giao Mỹ đầu tháng này thông báo đang khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela.

