Tổng thống Israel bác tin cùng ông Trump bàn về việc ân xá cho Thủ tướng Netanyahu

Tổng thống Israel Herzog phủ nhận tuyên bố của người đồng cấp Mỹ rằng hai người đã thảo luận về lệnh ân xá cho Thủ tướng Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12 bày tỏ tin tưởng Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. "Tôi đã thảo luận với ông Herzog và ông ấy nói rằng đang xúc tiến lệnh ân xá", ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, Văn phòng của Tổng thống Herzog nhanh chóng phủ nhận tin này, khẳng định không có cuộc thảo luận nào giữa ông Herzog và Tổng thống Trump kể từ khi đề nghị ân xá cho ông Netanyahu được đệ trình.

"Vài tuần trước chỉ có cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Herzog cùng một quan chức Mỹ và người này đã hỏi về bức thư của ông Trump. Hai bên đã làm rõ về giai đoạn hiện tại của quy trình xử lý đề nghị ân xá. Bất cứ quyết định nào về vấn đề này sẽ được thực hiện đúng thủ tục", Văn phòng của Tổng thống Israel nói thêm.

Tổng thống Israel Isaac Herzog tại London, Anh, ngày 10/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ tháng trước gửi thư cho người đồng cấp Israel, đề nghị ân xá cho Thủ tướng Netanyahu. Ông Trump ca ngợi ông Netanyahu là thủ tướng thời chiến, anh hùng, không thể không ân xá.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án.

Một vụ cáo buộc ông Netanyahu và vợ đã nhận hơn 260.000 USD quà xa xỉ như đồ trang sức, rượu, xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị" cho họ. Trong hai vụ còn lại, ông Netanyahu bị cáo buộc gây tác động để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin tích cực.

Thủ tướng Israel phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị. Ông cũng đã gửi đơn xin Tổng thống Herzog ân xá, cho biết đây là vì lợi ích quốc gia.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)