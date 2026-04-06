Tổng thống Hàn Quốc 'lấy làm tiếc' về vụ UAV xâm phạm Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lấy làm tiếc về vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên vài tháng trước, gây ra căng thẳng quân sự không đáng có với Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp nội các ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề cập đến việc công tố viên tuần trước truy tố ba cá nhân bị cáo buộc điều khiển máy bay không người lái (UAV) vào không phận Triều Tiên trong khoảng thời gian giữa tháng 9/2025 và tháng 1 năm nay.

Những người bị truy tố gồm một nghiên cứu sinh ngoài 30 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia và một sĩ quan quân đội.

"Đây không phải hành động của chính phủ, nhưng tôi lấy làm tiếc với phía Triều Tiên vì căng thẳng quân sự không đáng có do hành vi liều lĩnh này gây ra", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Seoul tháng 6/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Hàn Quốc từng nhiều lần chỉ trích các vụ UAV xâm phạm không phận Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên ông có phát biểu trực tiếp như vậy với phía Bình Nhưỡng.

Ông nói rằng người dân không được phép tự ý thực hiện những hành động trái phép có thể "khiêu khích Triều Tiên", nhấn mạnh rằng ngay cả khi những hành động đó được coi là cần thiết cho chiến lược quốc gia, chúng cũng phải được xử lý hết sức thận trọng.

"Thật đáng tiếc khi các cá nhân lại tự ý thực hiện những hành động khiêu khích như vậy đối với Triều Tiên", ông Lee nói, gọi những hành động đó là "không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young hồi tháng 2 cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy khôi phục vùng cấm bay dọc biên giới với Triều Tiên nhằm ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn tương tự.

Bình Nhưỡng trước đó cho biết UAV từ phía Hàn Quốc xâm nhập lãnh thổ vào tháng 9/2025 và mới nhất là ngày 4/1, chỉ trích đây là động thái vi phạm chủ quyền. Triều Tiên cảnh báo sẽ "đáp trả khủng khiếp" nếu phát hiện thêm UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận, yêu cầu Seoul ngăn chặn sự việc tái diễn.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, sau thời gian quan hệ hai nước căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol. Tuy nhiên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng trước tuyên bố Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất".

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, AFP, Reuters)