Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ông Tập giúp hòa giải với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề nghị ông Tập đóng vai trò trung gian hòa giải để hỗ trợ giải quyết căng thẳng với Triều Tiên.

"Toàn bộ kênh liên lạc của chúng tôi với Triều Tiên đã bị chặn. Tôi đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng tôi mong muốn Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải trong các vấn đề liên quan bán đảo Triều Tiên, trong đó có chương trình hạt nhân", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói với phóng viên tại Thượng Hải hôm nay, khi ông kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Theo ông Lee, ông Tập đáp lại bằng cách kêu gọi Hàn Quốc thể hiện "sự kiên nhẫn" với Triều Tiên.

"Và phía Trung Quốc nói đúng. Trong thời gian khá dài, chúng tôi đã tiến hành các hoạt động quân sự mà Triều Tiên coi là mối đe dọa", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5/1. Ảnh: AFP

Ông cũng nêu ra phương án Triều Tiên đóng băng chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy "hỗ trợ".

"Chỉ cần dừng lại ở mức hiện tại, không sản xuất thêm vũ khí hạt nhân, không chuyển giao vật liệu hạt nhân ra nước ngoài và không phát triển thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), cũng đã là bước tiến rồi. Về lâu dài, chúng ta không được từ bỏ mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân", ông nói thêm.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Lee, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên "là lợi ích chung của tất cả các bên". "Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình", bà Mao nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 7/1.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Hàn Quốc tới Trung Quốc trong 6 năm, với mục tiêu hướng tới tái thiết toàn diện quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn với Triều Tiên.

Ông Lee đã họp với ông Tập tại Bắc Kinh hôm 5/1, một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản.

Triều Tiên nhiều lần tuyên bố họ là quốc gia hạt nhân "không thể đảo ngược". Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Huyền Lê (Theo AFP)