Tổng thống Biden ca ngợi thanh niên tước vũ khí của kẻ xả súng

Tổng thống Mỹ gọi điện để cảm ơn Bradon Tsay, người đã tước vũ khí trên tay Huu Can Tran, nghi phạm xả súng ở California đêm 21/1.

Bradon Tsay, thanh niên 26 tuổi ở California, ngày 26/1 nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Nhà Trắng. Bên kia đầu dây, Tổng thống Joe Biden ca ngợi Tsay đã hành động dũng cảm, ngăn thảm kịch xả súng đêm 21/1 không trầm trọng thêm.

"Tôi muốn gọi điện để hỏi thăm, cũng như gửi lời cảm ơn về hành động tuyệt vời của cậu trước hiểm nguy", ông Biden nói với Tsay trong cuộc trao đổi được ghi âm và chia sẻ trên tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ.

Tsay là người đã tước khẩu súng khỏi tay Huu Can Tran khi người đàn ông 72 tuổi này bước vào câu lạc bộ Lai Lai ở Alhambra, California vào đêm giao thừa Tết âm lịch. Huu Can Tran trước đó đã xả súng giết chết ít nhất 11 người và làm 9 người bị thương tại một câu lạc bộ khiêu vũ ở thành phố Monterey Park lân cận.

Khoảnh khắc Brandon Tsay giằng co với nghi phạm Huu Can Tran và tước thành công khẩu súng từ tay người này tại câu lạc bộ đêm Lai Lai ở Alhambra, California, hôm 21/1. Ảnh: NBC.

Video trích xuất từ camera giám sát cho thấy Tsay và Huu Can Tran chạm trán tại khu hành lang vắng người của câu lạc bộ. Dù bị nghi phạm chĩa súng về phía mình, Tsay đã chống trả quyết liệt, giằng co rồi tước thành công khẩu súng từ tay Huu Can Tran.

Cảnh sát California đánh giá nghi phạm định thực hiện một vụ thảm sát tương tự vụ ở Monterey Park, nhưng Tsay đã ngăn cản ông ta và cứu nhiều mạng người.

Sáng hôm sau, Huu Can Tran được phát hiện đã tự sát trong xe.

"Tôi nghĩ chắc cậu không tưởng tượng được việc làm của mình có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với rất nhiều người, dù họ có lẽ sẽ không bao giờ biết cậu là ai. Tôi muốn mọi người biết rõ hơn về cậu", Tổng thống Biden chia sẻ.

"Tôi thật sự nể phục. Cậu chính là nước Mỹ, anh bạn ạ. Nước Mỹ không bao giờ chùn bước. Chúng ta luôn dám đối đầu thách thức nhờ có những người như cậu", ông nói.

Bradon Tsay chia sẻ anh chưa hết bàng hoàng về những gì đã diễn ra. Anh nói cuộc gọi từ Tổng thống Biden giúp anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

Trong một buổi tiệc ở Nhà Trắng vào ngày 26/1 đón mừng năm mới âm lịch, ông Biden đã yêu cầu dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đêm giao thừa tại California. Ông tiếp tục ca ngợi Tsay về quyết định giằng co, tước khẩu súng bán tự động khỏi tay nghi phạm và ngăn thêm một thảm kịch diễn ra.

"Tôi nghĩ rằng đôi lúc chúng ta vô tình đánh giá thấp lòng dũng cảm. Khi đối diện một kẻ đang chĩa súng vào mình, anh ta chọn nghĩ đến sự an nguy của người khác. Đó là nghĩa cử lớn lao", ông nói.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ xả súng của Huu Can Tran và chưa công bố thêm thông tin về nhân thân của người này.

Thanh Danh (Theo AFP)