Tổng thống Belarus tặng súng cho ông Kim Jong-un

Ông Lukashenko tặng một khẩu súng trường tấn công VSK cho ông Kim nhân chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 26/3 gặp thượng đỉnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thủ đô Bình Nhưỡng. Sau cuộc gặp, hai lãnh đạo đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, cũng như tặng quà cho nhau.

Ông Lukashenko tặng cho lãnh đạo Triều Tiên những món quà mang đậm bản sắc của Belarus như thắt lưng Slutsk, sôcôla, rượu vodka và một khẩu súng trường tấn công VSK.

Ông Kim tỏ ra đặc biệt quan tâm đến khẩu súng. Ông ôm cây súng, làm động tác ngắm bắn, kéo khóa nòng và bóp cò. Sau đó, ông đặt lại cây súng trở lại chỗ cũ, mỉm cười nói: "Cảm ơn".

"Ngài dùng vũ khí rất thành thạo. Nếu kẻ thù xâm lược, ngài có thể dùng khẩu súng này", Tổng thống Belarus nói khiến ông Kim bật cười.

Tổng thống Belarus tặng súng cho ông Kim Ông Kim xem xét cây súng được ông Lukashenko tặng tại Bình Nhưỡng ngày 26/3. Video: Văn phòng Tổng thống Belarus

Súng trường tấn công VSK-100 là vũ khí do Belarus tự phát triển và dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt cuối năm nay, nhằm tăng cường khả năng tự chủ về vũ khí và hiện đại hóa quân đội nước này.

Ông Lukashenko cũng giới thiệu về năng lực sản xuất vũ khí của đất nước, cho hay "binh sĩ luôn cần vũ khí cá nhân" và "Belarus có một hệ thống sản xuất vũ khí nhỏ cùng đạn dược bài bản trong nước".

Tổng thống Belarus còn tặng quà cho Kim Ju-ae, con gái của ông Kim. "Đây là món quà dành cho con gái của ngài, một chiếc trâm cài", ông Lukashenko nói, tay cầm hộp trang sức hình bầu dục.

"Ồ, cảm ơn ngài", ông Kim đáp lời.

"Còn đây là dành cho phu nhân của ngài", Tổng thống Belarus nói tiếp, tặng Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju một bông hoa mạ vàng tượng trưng cho Belarus.

Đáp lại, ông Kim tặng Tổng thống Belarus một thanh kiếm với vỏ được chạm khắc công phu, một đồng tiền vàng kỷ niệm chuyến thăm và một bình hoa vẽ chân dung ông Lukashenko. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Belarus tới Triều Tiên.

Hồng Hạnh (Theo Chosun)